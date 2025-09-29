亀梨和也、堂本剛らとの“金田一会”を回想「家でゴロゴロしてたんですよ」

9月28日、日本テレビ系『おしゃれクリップ』に堂本剛が出演。親交のある亀梨和也が、エピソードを語った。

今年3月、ドラマ『金田一少年の事件簿』シリーズにて、これまで主人公・金田一一役を務めたメンバーらが終結した“金田一会”の写真をSNSに投稿し、話題を集めた亀梨。

これについて、当時を振り返った亀梨は、「それこそホント突然…僕が家でゴロゴロしてたんですよ、そしたら電話鳴って」と、堂本から電話がかかってきたとして、「『今何してる？』『家で、すいません、ゴロゴロしてました』『今、二代目とおるねんけど行っていい？』ってなって。『え？うちですか？』みたいな」「お二人がピンポンって来て、堂本剛くんと松本潤くんが僕の家のインターフォンに並ぶという」と経緯を明かした。

その上で、「『四代目と五代目も呼ぶか』って電話して、四代目・山田涼介は来れなかったんですけど、五代目の道枝（道枝駿佑）は『すぐ行くんで！まだ終わらないですか！』って可愛かったです」などと話していた。

日本テレビ系列で放送されたドラマ『金田一少年の事件簿』シリーズでは、これまで主人公・金田一一を、堂本（1995年/1996年）、松本（2001年）、亀梨（2005年）、山田（2013年/2014年）、道枝（2022年）が演じている。