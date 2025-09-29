渡邉美穂、濱岸ひよりとパシャリ！元日向坂46の仲良しSHOTにファン大歓喜「破壊力凄すぎる」「最高」

9月28日、渡邉美穂がInstagramを更新。かつて共に日向坂46として活動した、濱岸ひよりとの仲睦まじい2ショットを公開した。

【写真】「エモすぎる」と反響の日向坂OG“同期”SHOTを公開

渡邉は、自身のInstagramアカウントにて、「ひよたん祭」「濱岸ひよりちゃんのバースデーイベントにサプライズゲストとして登場させていただきました」と報告すると、ブラックのコーディネートで、ホワイトドレス姿の濱岸と撮影した写真や、ソロショットを公開。

そして、「ひよたん23歳のお誕生日おめでとう 出会って8年以上経つけど、今もこうして共に楽しい時間を共有できて幸せです」「朝から晩までずっとひよたんの楽屋に居座って永遠に喋ってました」「ひよたんファンの皆様も温かく迎えてくださって嬉しかったです」などと、濱岸へのメッセージや、当日について綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは「最高かよ」「破壊力凄すぎる」「変わらず仲良しで素敵」「エモすぎる」「二人ともすごく綺麗で可愛い！」などの反響が寄せられている。

2人は2017年に日向坂46の2期生と加入し、渡邉は2022年、濱岸は2024年にグループを卒業。今回触れていた『HIYORI HAMAGISHI BirthdayEvent 〜ひよたん祭〜』は、濱岸の誕生日当日である9月28日に、東京・AOYAMA GRAND HALLにて開催された。