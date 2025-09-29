モデルの亜希が、元夫で元プロ野球選手・清原和博氏のイベントに帯同したことを明かした。

２９日のインスタグラムで「こんにちは 今日は風変わりな投稿になります 私のインスタのフォローさんは、色んな方がいてくれます中でもダントツ上位をしめるのは、野球母ちゃん シングルマザーさん お弁当母ちゃん そして清原さんのファンさんｗ」と書き出し、「昨日 ＠ｄａｉｓｕｋｅ＿ｍｏｔｏｋｉ２ さんが主催するチャリティートークショーがあり、元嫁は現場マネージャーとして帯同してきましたｗ」と元木大介氏とのイベントに参加したことを報告。

「ＰＬの野村さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が一番大きく笑っていたと元木さんに指摘されましたｗ」とし、「その時の写真が本日届いたのですが、こんな顔で笑う清原さん久々で…これは清原さんファンの皆様に見て頂きたい！」と楽しそうなステージの写真をアップした。

「たまに２人でご飯食べることあります ひとことくらいしか話さない日 一度も笑わない日 味わってるかな？と心配になる日 心が泣いてる日」と明かし、「そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、今日はありがとうＭＡＸ！」と感謝。

「人は誰かの笑顔に救われることがある その笑った顔の奥にある色々を、人は自分の人生に落とし込む 笑うこと、生きていく中で１秒でも多く増えたらいいなぁ…と改めて思います」とつづり。「５分くらい待ち受けにしようかな ５分くらい……笑 色んな方に感謝です」と記した。

フォロワーからは「素敵過ぎ」「亜希さんのおっきな愛が素敵」「素敵な関係だと思います」「ずーっとお２人を応援してます」などの声が寄せられている。

亜希は清原氏との間に息子２人をもうけ、２０１４年に離婚した。８月にはＳＮＳで「清原さんの５８歳ＢＤ 離婚して１１年…不思議なもので、またみんなでお祝いしてる」と清原氏の誕生日を祝う様子もアップしていた。