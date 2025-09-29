【サバ缶×ポテサラ】驚きの組み合わせレシピに1万いいね「うますぎた」「おつまみにしたい！」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』発売中(@furafurafufu)さんの投稿です。サバ缶は保存がきくためいくつかは常備している、という方もいるのではないでしょうか。料理家のふらおさんは、混ぜ合わせるだけでサッと作れる【サバ缶ポテサラ】レシピを公開。おつまみにもピッタリです！
サバ缶は保存がきくためいくつかは常備している、という方もいるのではないでしょうか。そのままでも十分おいしいですが、少しアレンジを加えておかずのバリエーションを増やすのもありかも！脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』発売中(@furafurafufu)さんは、混ぜ合わせるだけでサッと作れる【サバ缶ポテサラ】レシピを公開。おつまみにもピッタリで、さっそく食べたくなります！
材料はサバ味噌煮缶、じゃがいも、マヨネーズのみ。じゃがいもを電子レンジで加熱しあとは混ぜ合わせるだけ！簡単に1品できあがるのが助かりますね。お好みでニンニクを加えるのも◎できあがり写真のようにネギを散らすと色味もきれいですね。
材料はたったの3つ！【サバ缶ポテサラ】レシピ
サバ缶は保存がきくためいくつかは常備している、という方もいるのではないでしょうか。そのままでも十分おいしいですが、少しアレンジを加えておかずのバリエーションを増やすのもありかも！
©furafurafufu
©furafurafufu
©furafurafufu
©furafurafufu
何度でも伝えたい
【サバ缶はそのまま食べない】
①ジャガイモをラップしてレンチン
②皮を剥きサバ味噌缶とマヨを加え
③混ぜ合わせれば
サバ味噌とマヨが相性バツグン
「サバ缶ポテサラ」の完成
にんにく加えても◎
ジャガイモを茹でないため
時短で作れて光熱水費の節約にも
材料と加熱時間→
▼材料
サバ味噌煮缶1つ(100g)
ジャガイモ2-3こ(200g)
マヨ大4
＊にんにく加えても◎
▼加熱時間
イモ洗い耐熱容器にラップし600W5-6分
爪楊枝が通ればOK,不足なら30秒ずつ追加
材料はサバ味噌煮缶、じゃがいも、マヨネーズのみ。じゃがいもを電子レンジで加熱しあとは混ぜ合わせるだけ！簡単に1品できあがるのが助かりますね。お好みでニンニクを加えるのも◎できあがり写真のようにネギを散らすと色味もきれいですね。
この投稿には「絶対うまいやろ！と思って作ったらやっぱり旨い😋」「簡単で美味しい！おすすめ！」と試してみた方からのコメントも寄せられていました。ふらおさんはサバ缶の汁ごと入れているそうですが、お好みで汁の量を加減していただくのが良いそうです。夕食の1品に、おつまみに、ぜひ試してみてくださいね。
なお、こちらのレシピには「サバ、卵」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は、十分ご注意ください。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）