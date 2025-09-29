【サバ缶×ポテサラ】驚きの組み合わせレシピに1万いいね「うますぎた」「おつまみにしたい！」【ママリ】

材料はたったの3つ！【サバ缶ポテサラ】レシピ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』発売中(@furafurafufu)さんの投稿です。サバ缶は保存がきくためいくつかは常備している、という方もいるのではないでしょうか。料理家のふらおさんは、混ぜ合わせるだけでサッと作れる【サバ缶ポテサラ】レシピを公開。おつまみにもピッタリです！

サバ缶は保存がきくためいくつかは常備している、という方もいるのではないでしょうか。そのままでも十分おいしいですが、少しアレンジを加えておかずのバリエーションを増やすのもありかも！





脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』発売中(@furafurafufu)さんは、混ぜ合わせるだけでサッと作れる【サバ缶ポテサラ】レシピを公開。おつまみにもピッタリで、さっそく食べたくなります！

©furafurafufu

©furafurafufu

©furafurafufu

©furafurafufu

何度でも伝えたい

【サバ缶はそのまま食べない】



①ジャガイモをラップしてレンチン

②皮を剥きサバ味噌缶とマヨを加え

③混ぜ合わせれば



サバ味噌とマヨが相性バツグン

「サバ缶ポテサラ」の完成

にんにく加えても◎



ジャガイモを茹でないため

時短で作れて光熱水費の節約にも



材料と加熱時間→

▼材料

サバ味噌煮缶1つ(100g)

ジャガイモ2-3こ(200g)

マヨ大4

＊にんにく加えても◎



▼加熱時間

イモ洗い耐熱容器にラップし600W5-6分

爪楊枝が通ればOK,不足なら30秒ずつ追加

材料はサバ味噌煮缶、じゃがいも、マヨネーズのみ。じゃがいもを電子レンジで加熱しあとは混ぜ合わせるだけ！簡単に1品できあがるのが助かりますね。お好みでニンニクを加えるのも◎できあがり写真のようにネギを散らすと色味もきれいですね。



この投稿には「絶対うまいやろ！と思って作ったらやっぱり旨い😋」「簡単で美味しい！おすすめ！」と試してみた方からのコメントも寄せられていました。ふらおさんはサバ缶の汁ごと入れているそうですが、お好みで汁の量を加減していただくのが良いそうです。夕食の1品に、おつまみに、ぜひ試してみてくださいね。



なお、こちらのレシピには「サバ、卵」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は、十分ご注意ください。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）