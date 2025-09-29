父親になる自覚、ないの？妊娠中の妻を裏切り、元カノと連絡を取る夫【ママリ】

妻の妊娠中、夫が元カノを飲みに誘っていてモヤモヤ…

男の人が元カノとかに連絡や、飲みの誘いの連絡する時って未練があるときなんですかね。

妻や彼女に不満や満足してないとかですかね。

現在妊娠中なのに飲みに誘ってるLINEをみてしまって

すごくモヤモヤしますし元気が出ません。

qa.mamari.jp

元カノや元カレと交際後もどう付き合っていくか…という点については本当に人それぞれなので正解なんてありませんよね。恋人とは別れたらすっぱり切れてしまって連絡は一切取らないという人もいれば、友だちとして長く付き合っているという人もいるでしょう。ただ、友だちとしての付き合いを続ける場合は、現在の恋人がどう思うかも考慮するのは大切かもしれません。この記事では夫が元カノを飲みに誘っていてモヤモヤするという投稿を紹介します。

妊娠中に夫が元カノを飲みに誘っていたと判明した投稿者さん。投稿者さんと夫が「元恋人とどのように付き合う人か」が不明なので、何とも言い難いですが、投稿者さんがモヤモヤしているところを見ると、投稿者さんは元恋人とは連絡をしないタイプなのでしょう。



逆に投稿者さんの夫は、ためらいなく元カノに連絡をするタイプなのでしょうか。もし何も考えずの行動であれば良いですが、何か下心があっての場合はモヤモヤが止まらなくなりそうですよね。

夫のグレーな行動についてさまざまな声が

元恋人に連絡をしている夫の行動についてはさまざまな意見が寄せられました。

旦那さん元カノに誘いの連絡してたんですか？私だったらその時点で浮気認定です。

友達関係だとしても奥さん頑張ってるのに許せない

qa.mamari.jp

未練ある人もいると思いますし、わんちゃんいけるかな？って下心があるんじゃないですかね🤔

qa.mamari.jp

たとえ友人としてであっても、妻に隠れて元カノとやり取りをしているのであればそれは「浮気認定」とされても仕方ないという意見がありました。



確かに夫にしてみれば「友だちとして」誘ったのかもしれませんが、妻に隠れて…の時点で何かやましいことをしている自覚があったと言われても反論できない気がしますね。そもそも、お互いに元カレや元カノとはどういう付き合いをしているのか、ということをあらかじめ確認しておくと、お互いにとっての嫌なことも理解し合えて良いのかもしれません。



自分にとっては何気ないことも、相手にとっては非常に心を傷つける行動になる場合もあります。特に過去の恋愛をどう扱うかはちょっとナイーブな点なので、結婚という大きな決断をする前には、そうした点もきちんと話し合っておけると良いのかもしれませんね。

