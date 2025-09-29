西武レアンドロ・セデーニョ内野手（２７）が犹栂鵜瓩愽死のアピールを続けている。

２９日のロッテ戦（ベルーナ）に「７番・ＤＨ」でスタメン出場したセデーニョは１点リードの５回先頭の第２打席で相手先発・石川柊の速球をコンタクト。打球は右翼へ高々と舞い上がり、ジャンピングキャッチを試みた山口のグラブを越え右翼フェンスに直撃。クッションボールが転々とする間にセデーニョは１１８キロの巨体を揺らし悠々と三塁に到達する爛好織鵐妊ング・トリプル瓩魴茲瓩拭これが来日３年目で初となる三塁打となった。

続く６回一死満塁の第３打席では、２番手・八木のツーシームに詰まりながら一塁後方に落とす適時内野安打で１打点を挙げた。

セデーニョは「打ったのはツーシーム。前に飛ばすことだけを考えて振った結果、ラッキーなヒットにつながりました。追加点をあげることができてよかったです」と声を弾ませた。

西武は昨年までの２年間オリックスでプレーしたセデーニョの長打力を買って年俸１億６０００万円（推定）で１年契約。しかし、前半戦は打率１割８分７厘、２本塁打、８打点と全くの期待外れで３度の抹消を繰り返した。

８月２６日に再登録されて以降は５本塁打、１５打点と猛アピールが続いているが、果たしてこれが来季の再契約につながるか。