◇パ・リーグ 西武2―0ロッテ（2025年9月29日 ベルーナD）

西武はロッテを2−0で下し、本拠地ベルーナドーム今季最終戦を白星で飾った。ホームゲーム35勝で勝ち越しを決めた。タイラー・ネビン内野手（28）が2戦連発の21号ソロを放つなど、マルチ安打。141安打で最多安打争いでトップタイに並んだ。

2回にネビンの2戦連発となる21号ソロで先制。6回1死満塁、セデーニョのタイムリー内野安打で1点を追加した。

投げては先発の渡辺が6回2安打無失点の好投で今季7勝目。守護神・平良は30セーブ目を挙げた。

チームは連敗を3で止め、今季本拠地最終戦で完封勝利を収めた。ネビンは6回にも中前打を放って141安打とし、最多安打のタイトルを争う村林（楽天）に並んだ。

4位楽天がオリックスに敗れたため、ゲーム差は1・5となった。

▼渡辺 今日だけは負けられないと思って臨んだ。安打数も少なくて、三振は取れなかったが、今日の反省を来年以降につなげてオフにしっかりトレーニングしたい。1年間ローテーションを回れたのは自信につながったので、来季はいい投球ができるように頑張りたい。