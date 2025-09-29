『ごくせん』歴代の生徒役で「演技がうまいと思う俳優」ランキング！ 「三浦春馬」を上回る1位は？
人気漫画が原作となり、仲間由紀恵さん主演で制作され大ヒットした学園ドラマシリーズの『ごくせん』シリーズ。2002年に第1シリーズ、2005年に第2シリーズ、2008年に第3シリーズを放送し、2009年には映画『ごくせん THE MOVIE』が公開されています。
そこで、All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『ごくせん』（日本テレビ系）に出演した俳優についてアンケート調査を実施。その結果を集計して、さまざまなランキングを作成しました。
この記事では、「歴代の生徒役で演技がうまいと思う『ごくせん』出演俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、「風間廉」を演じた三浦春馬さんでした。第3シリーズに登場した風間は、リーダー格の1人で前髪と襟足に金メッシュを入れ軽く編み込みしたビジュアルで人気に。三浦さんの高い演技力もあり、シリーズでもトップクラスの支持を集めています。
短気でけんかっ早いキャラクターながら、2人暮らしする姉を思いやるやさしい性格の持ち主。繊細なキャラクターを三浦さんが丁寧に演じました。三浦さんはその後も数多くの作品に出演して、演技力の高さを評価された俳優です。
回答者からは、「殴られる演技がうまかった印象があるため」（20代女性／東京都）、「繊細な感情表現ができるから」（40代女性／青森県）、「すでに色んな役をしていた春馬くんの演技はやっぱりうまかった」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのが、「内山春彦」を演じた小栗旬さんでした。第1シリーズに登場した内山は、血の気が多い金髪キャラとして人気を獲得しました。けんかっ早い不良ながら、母親思いでやさしい性格をしているのが特徴。小栗さんが、魅力あふれる内山を丁寧に演じました。
第1シリーズで愛されたキャラクターとなり、『ごくせん THE MOVIE』では工務店で現場責任者を任されるまでに出世しています。小栗さんは今では日本を代表する俳優となり、数多くの作品に出演中です。
回答者からは、「この頃はまだまだ若い感じがあったけど、それでも役者としての素質を感じた」（30代男性／石川県）、「目の演技やセリフのない場面でも存在感が出てて、感情表現が自然でリアルだった」（50代男性／広島県）、「感情の変化をうまく表現していたと感じたから」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『ごくせん』（日本テレビ系）に出演した俳優についてアンケート調査を実施。その結果を集計して、さまざまなランキングを作成しました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：三浦春馬・風間廉（第3シリーズ）／70票
2位に選ばれたのは、「風間廉」を演じた三浦春馬さんでした。第3シリーズに登場した風間は、リーダー格の1人で前髪と襟足に金メッシュを入れ軽く編み込みしたビジュアルで人気に。三浦さんの高い演技力もあり、シリーズでもトップクラスの支持を集めています。
短気でけんかっ早いキャラクターながら、2人暮らしする姉を思いやるやさしい性格の持ち主。繊細なキャラクターを三浦さんが丁寧に演じました。三浦さんはその後も数多くの作品に出演して、演技力の高さを評価された俳優です。
回答者からは、「殴られる演技がうまかった印象があるため」（20代女性／東京都）、「繊細な感情表現ができるから」（40代女性／青森県）、「すでに色んな役をしていた春馬くんの演技はやっぱりうまかった」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位：小栗旬・内山春彦（第1シリーズ）／98票
1位に選ばれたのが、「内山春彦」を演じた小栗旬さんでした。第1シリーズに登場した内山は、血の気が多い金髪キャラとして人気を獲得しました。けんかっ早い不良ながら、母親思いでやさしい性格をしているのが特徴。小栗さんが、魅力あふれる内山を丁寧に演じました。
第1シリーズで愛されたキャラクターとなり、『ごくせん THE MOVIE』では工務店で現場責任者を任されるまでに出世しています。小栗さんは今では日本を代表する俳優となり、数多くの作品に出演中です。
回答者からは、「この頃はまだまだ若い感じがあったけど、それでも役者としての素質を感じた」（30代男性／石川県）、「目の演技やセリフのない場面でも存在感が出てて、感情表現が自然でリアルだった」（50代男性／広島県）、「感情の変化をうまく表現していたと感じたから」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)