【金運開運日】3つの吉日が同時に到来！ 9月30日にやるといいこと、やらない方がいいこと
2025年9月30日は、「寅の日」「天一天上」「大明日」の3つの吉日が重なる、金運開運招来日！ この日に「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を意識して過ごし、たくさんの幸運を引き寄せてくださいね。
「トラは千里行って千里帰る」ということわざがあるように、寅の日（とらのひ）は「出て行ったものが無事に戻ってくる」とされる縁起のいい日です。
特に金運に関しては、「使ったお金が戻ってくる」といわれ、古くから金運招来日として知られています。そのため、大きな買い物や支払いは、この日がおすすめ！ 金運が高まるので、お財布の新調、投資、口座開設、宝くじの購入など、お金に関するアクションにもぴったりです。
金銭面での豊かさにつながるような新しいビジネスや副業なども、この日にスタートしたことは、やがて大きな富となって返ってくるでしょう。
また、物事が「戻ってくる」という意味から、旅行や引っ越しなどの移動を伴うことにも縁起がいいとされています。
▼天一天上
天一天上（てんいちてんじょう）とは、方角の神様である「天一神（てんいつじん）」が、地上を離れて天に戻る16日間のことを指します。今回訪れる天一天上は、9月21日から10月6日までとなります。
旅行や引っ越しなどの移動を伴う行動は、「天一神がいる方角に出向くと災いが起こる」とされるため、向かう方角には注意が必要ですが、天一神が地上にいないこの期間はどこへ行くにも吉となるチャンスです。
また、天一神が天に昇っている間は、代わりに日遊神（にちゆうしん）と呼ばれる神様が天から降りてきて、家の中に滞在するといわれています。
汚いことが嫌いなこの神様は、家の中が汚れていたり散らかっていたりすると、不機嫌になって運気を下げてしまうので、この期間はいつも以上に丁寧に掃除をするのがおすすめです。
特にキッチン・お風呂・トイレといった水回りは邪気がたまりやすい場所なので念入りに。この機会に掃除をしておくと、日遊神が喜び、幸運やいいご縁を運んできてくれるでしょう。
▼大明日
大明日（だいみょうにち）は、暦注（れきちゅう）の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」と呼ばれる、暦の中でも特に縁起がいい吉日の1つです。
「天からの恵みを全ての人が受け取ることができる」とされるこの日は、太陽のエネルギーがあらゆる行動を後押ししてくれ、物事がスムーズに進みやすいといわれています。
特に、入籍や結婚式などの人生の節目になるようなことや、旅行や引っ越しといった移動を伴うことにも非常に相性がいいのでおすすめ。お祝いごとも◎。
新しいことにチャレンジしたり、前向きな一歩を踏み出すのにふさわしいタイミングでもあるので、やりたくてもやれずにいたことはこのタイミングでチャレンジしてみましょう。
特におすすめなのは、お金にまつわる新しいことをスタートさせたり、これまで行ったことのない場所へ出掛けること。出先で気持ちよくお金を使うことも、いい運気の流れを呼び込むことができる開運アクションですよ。
また寅の日は、商売繁盛や金運などの福をもたらしてくれる毘沙門天（びしゃもんてん）の縁日でもあります。寅はその毘沙門天の使いとされ、毘沙門天に願いを届けてくれる存在。さらに金運を高めたい方には、毘沙門天を祭る神社やお寺への参拝をすることで、金運がさらにアップするでしょう。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・副業を始める
・車や家など大きな買い物や大型の契約をする
・自分に投資をする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・口座を開設する
・財布の新調をする
・宝くじを購入する
・お財布の購入や使いはじめの日にする
・引っ越しをする
・旅行をする
・神社に参拝する
・お祝い事をする
また、日遊神は争いごとを好まない神様です。けんかやトラブル、裁判などの揉めごとは避け、できるだけ穏やかに過ごすように心がけてくださいね。
さらに、「出ていったものがすぐ戻る」とされる寅の日は、「出戻り」を連想させることから、婚姻に関するイベントには不向き。気になる方は、入籍や結婚式などは別の日を選ぶ方がいいかもしれません。
【やらない方がいいこと】
・けんかをする
・トラブルを起こす
・裁判をする
・部屋を掃除しない
・婚姻関係
この日は、大きな買い物や支払いに向いている吉日ではありますが、衝動買いはNG！ 「本当に自分にとって必要なものか？」「手に入れることで心が満たされるか？」が見極めのポイント。未来の豊かさにつながるような買い物や行動は投資になります。ワクワクした気持ちを大切にしながら、心が豊かになる選択を意識してみましょう。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
