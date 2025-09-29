秋に行きたい「四国地方の温泉地」ランキング！ 2位「こんぴら温泉」、堂々の1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたい四国地方の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：こんぴら温泉（香川県）／85票「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金刀比羅宮のおひざ元にあるこんぴら温泉は、歴史と信仰、そして温泉の趣が調和した味わい深い温泉地。1368段の石段を登った先にある奥社への参拝とあわせて、温泉街でゆっくりと疲れを癒やすという旅のスタイルが人気です。秋になると境内や周辺の木々が色づき、情緒豊かな風景が広がります。
1位：道後温泉（愛媛県）／141票約3000年の歴史を誇り、日本最古といわれる道後温泉は、全国に名を知られる名湯です。道後温泉本館をはじめ、足湯や商店街、レトロな建築が連なるエリアは、歩いているだけで心がほどけていくよう。秋の訪れとともに一層風情が増し、周辺の公園や庭園が彩り豊かに染まって、温泉と季節の景観を一緒に楽しめる贅沢な時間が過ごせます。
回答者からは「秋は観光客も落ち着き、風情ある街並みと温泉をじっくり堪能できると思う」（30代女性／秋田県）、「秋は道後公園や松山城周辺の紅葉が美しく、レトロな温泉街のそぞろ歩きが楽しいから」（50代男性／広島県）、「歴史ある温泉街で、紅葉と温泉の両方を楽しめるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
