

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した本多もか

名古屋を拠点として活動するアイドルグループ・delaのメンバーで、レースアンバサダーとしても活動する本多もかちゃんが9月29日（月）発売『週刊プレイボーイ41号』に初登場！ 無邪気で大胆な18歳の幼なじみ感をご堪能あれ。

【写真】本多もかの初登場グラビア

＊ ＊ ＊

■個人的には裸以外まったくNGなしです！

――今回が週プレ初登場です！

本多 雑誌に載ることが夢だったんですけど、最初は信じられなくてスタッフさんに何度も聞き返したぐらいです。だから、本当だってわかったときはすごくうれしくて！ 撮影当日は一番いい自分の姿を撮ってもらいたいと思って、頑張って減量して臨みました！

――初の雑誌撮影の感想は？

本多 送られてきたタイムスケジュールもちゃんとしていて、スタッフの皆さんはプロなので、もっと事務的に撮影が進むのかなって勝手に思ってたんですね。「はい次！ はい次！」みたいな。

でも、実際には全然そんなことなくて、家族みたいな雰囲気の中で和気あいあいと撮影できました。途中からは、カメラマンさんのことをみんなでパパって呼んだり（笑）。その中で、いつもの明るくて元気な私じゃない、ちょっと大人っぽい本多もかを見せられているんじゃないかなと思います。

――ほかに印象的だったことは？

本多 野生の鹿に会いました！ 私、鹿のツノを集めているぐらい鹿が好きなんですよ！

――犬や猫が好きという話はよく聞くんですけど......。

本多 山が大好きなので、鹿とか猿とか山にいる動物はだいたい好きなんです。今回、野生の鹿に出会ってやっぱりいいなって。

――雑誌のグラビアは初めてでしたが、SNSではグラビア画像が以前からバズっています。

本多 今の事務所に入ってからグラビアのお仕事を始めたんですけど、撮影会の写真をアップしたらめちゃくちゃバズって。それがきっかけで、私はこの路線で行けばいいんだと確信しました。母譲りのボディに感謝！

――本多さんは、アイドルグループ・delaのメンバーとしても活動しています。

本多 delaは、猝掌轍阿ら世界へ瓩鬟董璽泙法¬掌轍阿鮹羶瓦砲靴弔帖▲侫薀鵐垢筌瓮シコ、韓国でライブをしたり、中日ドラゴンズの応援ソングなど地元に特化した楽曲があったり、いろんな方に楽しんでいただける20人グループです！

――delaのOGには沢口愛華さんがいますが、意識しますか？

本多 やっぱり憧れですし、いい目標にさせてもらっています。そして、超えるべき存在でもあるなと勝手に思っています！

――ほかに憧れの存在は？

本多 好きなのは、えなこさん。本当にすごい方ですけど、いつか超えられたら......超えたいです！

――雑誌デビューの時点で沢口さんとえなこさんを超えたいという意志があるのは、気合いが入っていて素晴らしいと思います。

本多 いつかは雑誌の表紙も飾ってみたいし、紙の写真集も出してみたい。ランジェリーもグラビアで着させてもらっているので、ランジェリーモデルもやってみたいですね。

グラビアは自分を一番きれいに見せられる表現だと思っているし、女性ならではのカーブラインを撮っていただけることなどが魅力なので、もっともっといろんなグラビアに挑戦したいと思っています！

――グラビア以外の仕事にも？

本多 もちろん！ 私が芸能の世界に憧れたのは、映画や舞台を見て演技に興味を持ったから。特に映画『キングダム』の長澤まさみさんや『怪物』の黒川想矢さんの演技に憧れます。

演技に興味を持つ前は教室の隅で本を読んでいるようなタイプだったんですけど、今はアイドルとしてステージに立って、グラビアにも挑戦して。だいぶ変わったなって思います。

――これからも、本多さんのいろんな挑戦に期待しています！

本多 バンジージャンプも飛んでみたいし、基本やったことがないことには挑戦してみたいタイプなんです。なので、これからもどんどんチャレンジしたいですね。

――NGはなしですか？

本多 個人的には、裸以外まったくNGなしです！ あとは、事務所に聞いていただければ（笑）。

●本多もか

2006年10月4日生まれ 愛知県出身

◯名古屋を拠点として活動するアイドルグループ・delaのメンバー。「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーとしてテクノファーストレディを務める。また、カラオケDAMでグラビア映像を見ながら歌える「グラカラ」に2025年11月から出演予定。

本多もかデジタル写真集『これでもかっ！』 撮影／藤本和典 価格／1100円（税込）

取材・文／大久保和則 撮影／藤本和典