THE RAMPAGEの武知海青が、9月28日に東京 後楽園ホールにて行われたDDTプロレスの『DRAMATIC INFINITY 2025 ～3時間スペシャル～』にて、自力初勝利とタイトル初戴冠の快挙を達成した。

（参考：THE RAMPAGE 武知海青、プロレス第2戦で示す情熱と覚悟 パフォーマーとレスラー、二刀流への挑戦）

今大会では、武知がKO-D6人タッグ王座決定戦に挑戦。同王座は佐々木大輔、岡谷英樹、イルシオンが保持していたが、佐々木が脇腹を骨折して欠場となったため返上に。今大会で王座決定戦が行われることになり、武知は上野勇希、To-yとのトリオで、DAMNATION T.Aの岡谷、MJポー、イルシオンと対戦した。

DAMNATION T.Aは奇襲を掛けるも、武知組はイルシオンに絶妙のサウナ連係を見せる。デビュー戦から因縁のある岡谷は、竹刀で武知を殴打。場外戦になると武知は観客席のイスに岡谷を投げて反撃し、岡谷も観客席に投げて竹刀で連打する。さらに鉄柱に武知の足を固定すると、セコンドの佐々木がイス攻撃。武知が岡谷にエルボーを連打すれば、岡谷は噛みつき。武知が飛びつき式フランケンシュタイナー、ランニングエルボーを叩き込むと、岡谷とエルボーのラリーと応酬を繰り広げる。

岡谷がジャーマンからクレイモアで逆襲すると、コーナーでの攻防から、武知が岡谷を雪崩式ブレーンバスターで投げ飛ばす。セコンドの佐々木がリングに入ると、武知の背中にイス攻撃。チャンスと見たDAMNATION T.Aは武知にトレイン攻撃をするが、イルシオンのスワントーンボムは自爆し、さらに岡谷の竹刀攻撃はイルシオンに誤爆することに。武知がイルシオンにチョークスラムもカット、上野がJul.2でアシストすると、最後は武知はスワンダイブ式フォアアームを見舞って、イルシオンから3カウントを奪った。

初のベルトを手にした武知は、「チャンピオンになりました。今までで一番しんどい戦いだったなと。でも、ここでしか感じられないものがありますし、ここでしか得られないエナジー、幸福感、刺激、いろんなものを探して来てるんだと思うんです。それは僕らも同じなので。次の戦いは（DDT）UNIVERSALがあったり、次の次にはKO-D無差別級があったり、最後まで皆さんがワクワクするような刺激だらけの1日になると思いますので。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう！」と、その後の試合の出場選手への敬意も見せた。

続けてバックステージでは、「1回、LDHに持って帰ります。HIROさんに触ってもらって」と笑み。チャンピオンとなり、これからは狙われる立場になるが、「いろんな選手と戦いたい」と前向きな様子。「今日は一番しんどい戦いだったけど、もっと自分を超えていきたいなって。（自力初勝利は？）もうがむしゃらでした。フィニッシュを獲れて、ベルトも獲れて、メモリアルかつ初めてで。忘れられない思いになったって」と感慨深げに語った。

また、上野は「6人タッグでやりたいことがあるから、後で相談していい？ 僕たち、6人タッグのチャンピオンとして、DDT、プロレス界、世界を巻き込んで楽しいこと起こしていきたいので、お楽しみに！」と含みをもたせた。

なお、武知の次戦は10月19日の後楽園大会。KO-D6人タッグ王者になったことで、初防衛戦が組まれる可能性もあるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）