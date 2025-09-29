高橋 優、ベストアルバム携えた全国ツアー開催　故郷 秋田にて『CARAVAN MUSIC FES 2026』も

高橋 優が、12月10日にリリースするベストアルバム『自由悟然』を携えた全国ツアー『高橋 優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」』を開催する。

（参考：高橋優、身体ひとつで届けた10年分の感謝と音楽 日本武道館弾き語りライブ“白高橋”を観て）

本ツアーは、12月26日の故郷 秋田県 あきた芸術劇場ミルハス 大ホールを皮切りに全28カ所30公演で開催される。公演詳細、チケットの最新販売情報は特設サイトにて。

さらに、2026年9月26日、27日の2日間で『秋田 CARAVAN MUSIC FES 2026』の開催も決定。同イベントは、秋田県内にある13の市を巡るキャラバン型フェスであり、今回は8カ所目として秋田県にかほ市 象潟グラウンドにて行われる。

なお、高橋は9月27日、28日の2日間、秋田県にて弾き語りワンマンライブ『高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「～弾き語り続ける人間展2025～」』を開催。本公演では、代表曲「福笑い」、「明日はきっといい日になる」や、2010年のメジャーデビュー曲「素晴らしき日常」から、今年15周年を迎えたデビュー日である7月21日にリリースしたアニバーサリーソング「エンドロール」、さらにはインディーズ時代の楽曲まで新旧織り交ぜ、アンコールを含めた23曲を各日セットリスト違いで披露した。

（文＝リアルサウンド編集部）