「ファンの方にサービスショットで…」水着姿を披露

東京・杉並区のそば店を切り盛りする美人女将・えりなさん(41)＝宮崎県出身＝が、メディア出演話題を呼んでいる。

えりなさんはインスタグラムで「TVに出ました」と綴って、8月15日放送のバラエティ番組「ザワつく！金曜日」(テレビ朝日)出演を報告。放送の様子を動画で伝えたほか、蕎麦を打つ様子や出来上がった蕎麦の写真なども披露した。

また、今月21日放送のABEMAのバラエティー番組「ななにー 地下ABEMA」にも出演。番組内では「食器全部もらったり、そば粉もファンの方が送ってくださったり、砂糖も5年間無料で…」とファンからの牴畩蠅垢る愛瓩鮃霰髻

さらに1日50食限定のそばは「毎日即完売で、おじいちゃんのお客さんが毎日『おつりいらないよ』って。おかげさまでそんなにそばを打たなくても」と独特の繁盛ぶりに出演陣から驚きのリアクションが飛んだ。また、インスタグラムの投稿で水着姿を披露していることについては「男性のお客さんのファンの方にサービスショットで」と説明していた。 投稿のコメント欄には「えりさん頑張っておられますね いつもすごいなぁと思って応援しています」「お蕎麦ツヤツヤで美味しそう」「サービスショットまで!?」「ご活躍見られて嬉しいです」と応援と称賛の声が寄せられている。