◆九州六大学野球秋季リーグ戦優勝決定戦 西南大21―2北九大（29日、オクゼン不動産ベースボールスタジアム）

西南大は打線に3本塁打が飛び出し、19安打21得点の猛攻で北九大を打ち破った。

3回、3番矢野智也（3年・筑陽学園）が右翼へ先制ソロをたたき込むと、5回には2番安川喬矢（4年・尾道）が左翼への満塁弾を放ち打線の勢いはさらに上昇。7回は1番合田侑聖（4年・海星）に左越えの2ランが飛び出し、北九大を圧倒した。

第1打席で三振した矢野は「インコースに来たので思いきって振りました」と会心の一発で猛攻の幕を開けた。今季2号がグランドスラムとなった安川は「1敗もできないという不安はあったけど、みんなの勢いに乗せられていい雰囲気でいけた」と押せ押せムードに拍車をかけた。

2ランを放った合田は「投手を楽に投げさせてあげたかった」と7打数4安打で1番の役目を果たした。最優秀選手賞に輝いた今季は、打率4割7分4厘で首位打者のタイトルを獲得し、ベストナインにも選出される活躍を見せたが「打撃の調子は悪くなかったけど、負けた試合は野手のミスとか力不足が原因だったので、守備面では足りないところがいっぱいあった」と次の全九州選手権へ向けての課題を挙げた。