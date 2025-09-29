「非常に難しい試合になる」開催国チリの指揮官が船越ジャパンを警戒！ 大会前には「日本を模範にすべき」と発言も【U-20W杯】
現地９月27日、U-20ワールドカップ（W杯）がチリで開幕した。
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、27日にグループステージの初戦でU-20エジプト代表と激突。29分に齋藤俊輔が獲得したPKを主将の市原吏音が決めて先制に成功すると、48分にも石井久継が狙い澄ましたコントロールショットでネットを揺らし、追加点を奪取。２−０で勝利して白星スタートを切った。
30日にはホスト国のチリとの対戦を控えるなか、チリメディア『redgol』によると、チリのニコラス・コルドバ監督はニュージーランドとの初戦を振り返りつつ、船越ジャパンを警戒する。
「（ニュージーランドは）とてもフィジカルな相手だった。中盤でのプレーが難しいことは分かっていた。初戦、不安、そしてこの素晴らしい観客の前でプレーすること…あらゆることが伴ったが、いい試合だった。もっと改善して、成長し続けなければならないが、こういう形でスタートできたことは重要だ。次は日本との非常に難しい試合になる」
また、そんな指揮官は今大会開幕前、「日本を模範にすべき」とも発言している。
「プロジェクトについて話すとき、我々は日本を例に挙げる。彼らは12大会連続でU-20ワールドカップに出場しており、彼らの選手名簿を見れば、レベルの高い選手たちが揃っている。フル代表において、ワールドカップは選手のキャリアを変える。その大会に出場するためには、プロセスが不可欠だ。ユース年代のチームをどうすべきかについて考えなければならない。参考にすべきは今日、台頭している国々だ」
日本対チリのゲームは、日本時間10月１日の朝８時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
