京都橘高のU−18日本代表FWが神戸に来季加入内定！「全ての方々への感謝を忘れず、夢や希望を与えられる選手になれるように頑張ります」
ヴィッセル神戸は９月29日、2026シーズンの新戦力として京都橘高校に所属のFW伊藤湊太の加入内定を発表した。
伊藤は、ガンバ大阪門真Jr.ユースを経て、23年に京都橘高に入学。24年に行われた全国高校サッカー選手権大会では、京都代表として出場。今年の３月にはU−18日本代表にも選出された将来有望な18歳は、神戸の公式サイトで以下の通りコメントした。
「この度、2026シーズンからヴィッセル神戸に加入することになりました、京都橘高等学校の伊藤湊太です。目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ヴィッセル神戸という歴史あるクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。このクラブの一員としてプレーできることを誇りに感じ、日々成長していきたいと考えています。
これまで関わってくださった全ての方々への感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるように全力を尽くし、夢や希望を与えられる選手になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします」
ポテンシャルを秘めた逸材が、クリムゾンレッドの新戦力となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
