長崎市議会の9月定例会は、29日に最終日を迎えました。

公共施設の使用料などを来年4月から値上げする条例改正案が、賛成多数で可決されました。

条例改正案は、公共施設の使用料と行政サービスの手数料を見直すもので、グラバー園の一般料金は現行の620円から「1300円」に。

史跡・出島は520円から「1100円」に改正されるなど、約170の施設と、約660の手数料が対象となっています。

29日に開かれた市議会本会議で採決が行われ、いずれも賛成多数で可決されました。

新しい使用料と手数料は、来年4月から適用されます。

市議会ではこのほか、9億8100万円あまりの補正予算案などが可決され、閉会しました。

また 閉会後の議会運営委員会では「議員定数」の削減について、会派の代表が協議しました。

議員定数を巡っては、市の人口減少を理由に現在の「40人」から、4人減らし「36人」とする案が出されていました。

（市民クラブ 井上 重久 市議）

「定数については、従来からの考え(削減)から変わっていない。定数減に合わせて、議員報酬について改めて協議をしてほしい」

（新政ミライ 武次 良治 市議）

「定数を36人にすることはやむを得ない。異議を唱えることはしない」

一方で 現状維持すべきといった反対意見も。

（日本共産党 中西 敦信 市議）

「議員定数の持つ意味、行政に対するチェック機能、市民の声を市政に届ける議員としての役割の、慎重な検討が本当になされるのか はなはだ疑問」

協議の結果、議員定数を「36人」とする条例改正案を11月議会に提案する方針が決まりました。

改正案が可決されれば、任期満了の場合、2027年春に行われる市議会議員選挙から実施される見通しです。