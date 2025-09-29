タレントのマツコ・デラックス（52）が29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。コンビニで「確実に買う物」を明かした。

コンビニに関するアンケートで「女性の半数がコンビニで予定外の買い物 男性はほぼない」という結果を聞いたマツコは「普段コンビニにしか買い物行ってないですよ」とヘビーユーザーであること告白。

コンビニでの自身の傾向として「今日あれ買おうぐらいな感じで（店に）入るけど、気がつくとそれを買ってないで他の物を買って帰ることとか…」とニヤリ。「例えば、今日はお茶を買いましょうってなって買いに行くんだけど、やっぱ棚を見ていると“あっ何かこれ見たことない”とかそういうのを入れているとさ…お茶を忘れない？」とスタジオメンバーに問いかけた。MCの垣花アナや大島由香里アナ、そして同じ月曜レギュラーの若林史江が苦笑いを浮かべ、スタジオに微妙な空気が流れると「あれ…私もうダメなのかな…。私凄く多い、最近。帰ってから“あっ！ないっ！”って」と目的の品を買わずに帰宅することが増えたことを楽しそうに話した。

大島アナから「何を買われるんですか？スイーツとか総菜とかですか」と質問されたマツコは「スイーツは買わない。総菜も。何を買うか…分かんない！明確に買うのはブリトーなのよ。多分ブリトー中毒なので。定期的にブリトーのハム＆チーズがないとちょっと発作が起きるくらい。おいしいのよ。あれはコンビニで確実に買う物」と熱く語った。