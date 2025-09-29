シクサーズの制限付きFAクエンティン・グライムズがアブダビ行きのチームフライトに同乗せず

今夏のFA（フリーエージェント）戦線で、クエンティン・グライムズは制限付きFAとして注目を集めていた。

25歳のガード（196センチ92キロ）は、キャリア4年目の昨シーズンにダラス・マーベリックスで開幕を迎え、今年2月5日（現地時間4日、日付は以下同）のトレードでフィラデルフィア・セブンティシクサーズへ移籍した。

ジョエル・エンビードやポール・ジョージ、タイリース・マクシーといった主力のケガもあって出番を手にした男は、シクサーズ加入後の28試合で平均33.7分21.9得点5.2リバウンド4.5アシスト1.5スティールと、オールスター級のスタッツをマーク。

3月2日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦で44得点6リバウンド3スティール、同18日のヒューストン・ロケッツ戦では46得点13リバウンド4アシスト2スティールと、40得点超えを2度も残した。

ただ、9月28日を終えた時点で去就は決まっておらず、グライムズは27日のメディアデーを欠席。シクサーズは10月3日と5日にニューヨーク・ニックスとの「NBAアブダビゲームズ」が組まれているため、アラブ首長国連邦（UAE）へ向かったものの、そのチームフライトにグライムズは同乗していなかったと『The People’s Insider』のジェイク・フィッシャー記者が報じている。

グライムズとその代理人は、シクサーズに対して約870万ドル（約12億8760万円）のクォリファイングオファーへサインする期限を10月2日から延長することをリクエストしたものの、チーム側はこれを拒否。

そのため、近日中にグライムズの契約状況に進展があることが予想されている。25歳のガードが今シーズンどうなるのかは気になるところだ。

【動画】昨シーズンにグライムズがシクサーズ加入後に見せた好プレー集





