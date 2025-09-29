小山慶一郎、増田貴久＆加藤シゲアキの「メンカラケーキ」を絶賛！NEWSツアーにみきママ差し入れ宣言？
【写真（全16枚）】増田さん＆加藤さんのケーキを持って、NEWS集合!?
小山さんのリクエストで実現した「ばえる！！冷や汁」と、NEWSの結成22周年を祝う「3種のキューブケーキ」が完成。実食の感想と、姉弟の楽しいトークに花が咲きます。
2人：いただきまーす！
小山：まずは冷や汁からいただきましょう。
みきママ：これね、何がすごいってトマトを丸ごと食べられる喜び！ （一口食べて）あ〜幸せ♡
小山：僕はナスをいただきまーす。
みきママ：シン・冷や汁って感じでおいしいよ。慶一郎の好きなお米もみょうがもしそもないけど、とにかく新感覚。
小山：（食べて）うんうん、うまい！ いいね、この残暑の時期に。
みきママ：汁がしみしみなの！ 野菜もフレッシュでおいしい。
小山：（小声で）冷えた味噌汁っちゃ味噌汁だけどね（笑）。
みきママ：これは「ばえる冷や汁」だから。それで合ってますか！？
小山：はい、合ってます（笑）。
小山：えーっと、俺は今からお米と食べさせてもらうよ。
みきママ：えー！ やっぱ食べるんだ（笑）。
小山：（ご飯がどんどん進んで）うわー、これこれ。断然うまい。食ってみ？
みきママ：（一口食べて）お〜、確かに！
小山：みょうがもしそも欲しくなるでしょ？
みきママ：慶一郎、食べるスピード速くない？
小山：シンプルに腹が減ってた（笑）。
みきママ：ご飯、完食じゃん！
小山：こういうメシ、好きなんだよね。かっこめるやつ。
みきママ：ダーッていけるのは暑い時期いいよね。
小山：次、キューブケーキいっちゃう？
みきママ：ボリュームのあるデザートだね。（半分に割って）見て！ 中までキレイ
小山：（紫のケーキを食べて）うまい！ これめっちゃうまいね。
みきママ：やったー！ 緑と黄色も食べてほしい。
小山：（緑と黄色を食べて）どっちもおいしいよ。味の違いが結構分かる。この中だと、ブルーベリーが一番好みかも。
みきママ：あはははは。自分のカラーが一番おいしい？（笑）。
小山：まっすーおいしいね！ シゲはシゲっぽい！
みきママ：シゲっぽいってどういう味？（笑）
小山：大人の味。
みきママ：スタッフさんには、ほうれん草が好評だったよ。全部おいしいけど人によって好みが分かれるかも。
みきママ：ねぇ、慶一郎がこのケーキ作ってNEWSのツアーに差し入れるのはどう？
小山：ええ？ 俺が！？ みきが作ってくれるならありがたいけど…。
みきママ：私？ 分かったよー。作りましょう！
みきママ：この記事が公開されるのは9月末。暦の上ではもう秋なんだって。慶一郎の今年の「○○の秋」は何？
小山：絶賛ツアー中だから「ツアーの秋」だね。ベストな状態で臨めるように今の食生活を崩さないように心がけたい。
みきママ：慶一郎、少食じゃん。
小山：少食だけど食べる回数は多いよ。1日に4、5回？
みきママ：毎日何食べてるの？
小山：朝はパン、昼はおにぎりや唐揚げをデリバリー。で、ジムに行くでしょ。その後に鉄火丼。途中でプロテインも一食として入れて、夕食は生姜焼きとか。その先は23時にアイスクリーム。で、寝ます。
みきママ：へ〜！ やっぱ食べないと筋肉がつかないからね。意識してタンパク質と炭水化物をとってるんだ。
小山：うん。みきは？
みきママ：私は「勉強の秋」。年明けに国家試験が控えてるから秋以降も猛勉強だと思う。正直、楽しくやってる場合…じゃない（笑）。
小山：息抜き、息抜き！
みきママ：帰ったら勉強するー（泣）。次男も来年大学受験だから一緒に頑張ってるよ。今ウチに受験生が2人。
小山：大変だね。応援してるよ！
ばえる！！冷や汁
＜材料＞2人前
トマト 大…2個
オクラ…5本
茄子…2本
A
味噌…大さじ3
かつお出汁の素…小さじ1
砂糖…小さじ
水…500cc
氷…8個
＜作り方＞
【1】鍋に湯を沸かし、トマトをさっと茹で、オクラと茄子を茹で、氷水に付けて1分ほどキンキンに冷やす。トマトは皮をむき、反対側に切れ目を切れる。
【2】Aを入れて湯（大さじ2：分量外）を入れて溶かしてから水を加え、【1】の茄子をはさみで切って入れ、トマトとオクラも入れて氷を入れて食べる。
NEWSメンカラをイメージ！3種のキューブケーキ
●ほうれん草のケーキ（加藤シゲアキさんメンカラケーキ）
＜材料＞
薄力粉…120g
ベーキングパウダー…4g
有塩バター…100g
砂糖…100g
卵…2個
ほうれん草…1束（200g）
＜作り方＞
【1】ほうれん草は熱湯でやわらかくなるまで2分ほどゆで、水にとり、しっかり絞る。ミキサーに卵とほうれん草を入れ、液状になるまで回す。
【2】耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。
【3】オーブンを180度に予熱する
【4】2に砂糖を加えて泡立て器でよくまぜ、1を加えてまぜる。薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムべらにかえてさっくりと混ぜる。
【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く 3回落とし、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり、型から出す。
●かぼちゃのケーキ（増田貴久さんメンカラケーキ）
薄力粉…100g
ベーキングパウダー…6g
有塩バター…100g
砂糖…100g
卵…2個
かぼちゃ…1/8個（200g）
＜作り方＞
【1】耐熱ボウルにかぼちゃ、水小さじ1を入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）でやわらかくなるまで4〜5分加熱し、フォークで細かくつぶす。ミキサーにつぶしたかぼちゃと卵を入れ、液状になるまで回す。
【2】別の耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。砂糖、卵を順に加えてよく混ぜ、1のかぼちやを加えて混ぜる。
【3】オーブンを180度に予熱する
【4】薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムベらにかえてさっくりと混ぜる。
【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く3回落として空気を抜き、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。
【6】180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり型から出す。
●ブルーベリーのケーキ（小山慶一郎さんメンカラケーキ）
薄力粉…120g
ベーキングパウダー…6g
有塩バター…100g
砂糖…100g
卵…2個
冷凍ブルーベリー（解凍しておく）…180g
＜作り方＞
【1】ミキサーに卵とブルーベリー入れ、液状になるまで回す。
【2】耐熱ボウルにバターを入れ、電子レンジ（600W）で40〜50秒加熱して完全にとかす。
【3】オーブンを180度に予熱する。
【4】2に砂糖を加えて泡立て器でよくまぜ、1を加えて混ぜる。薄力粉と砂糖を合わせてふるい入れ、ゴムべらにかえてさっくりと混ぜる。
【5】型に流し入れ、型を10cmの高さから軽く 3回落とし、竹ぐしで生地を3周して均等にならす。180度のオーブンの下段に入れ、30分焼く。串を指してついてこなければOK。1時間ほどあら熱をとり、型から出す。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／福井麻衣子 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／佐藤真希 取材・文／川倉由起子
＜衣装協力＞
小山さん▶ニットベスト/￥12,100/Neucon（ニューコン）/JOYEUX（ジョワイユ）
みきママさん▶カットソー/￥2,490/パンツ/￥3,550/共にAMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）/共にAMERICAN HOLIC（アメリカンホリック プレスルーム）