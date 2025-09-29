夫の前妻の墓参りに行くと、そこで出会ったのは…／異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました
『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』（綾束乙：原作、酒井美羽：漫画/KADOKAWA）第3回【全6回】
【漫画】『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』を第1回から読む
DV浮気夫のよそ見運転による交通事故で異世界に転生した夫婦。知らない部屋で目を覚まし、状況を理解した妻・ルミナエは新しい人生でもクズ夫から逃げられないのかと絶望したのだが…。夫の前妻の墓参りをした際に、前妻の弟であり魔術師のエルヴァンと出会い、彼から魔術指導と共に愛情を受けたことでクズ夫と対決することを決意する。転生後もなお、夫から虐げ続けられるヒロインの運命やいかに――？ 第2回「夫にナイショ」漫画原作コンテスト応募作をコミカライズ！『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』は、前世から虐げ続けられたサレ妻が、美青年魔術師の愛で本当の自分と幸せを手に入れる物語です。
【漫画】『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』を第1回から読む
DV浮気夫のよそ見運転による交通事故で異世界に転生した夫婦。知らない部屋で目を覚まし、状況を理解した妻・ルミナエは新しい人生でもクズ夫から逃げられないのかと絶望したのだが…。夫の前妻の墓参りをした際に、前妻の弟であり魔術師のエルヴァンと出会い、彼から魔術指導と共に愛情を受けたことでクズ夫と対決することを決意する。転生後もなお、夫から虐げ続けられるヒロインの運命やいかに――？ 第2回「夫にナイショ」漫画原作コンテスト応募作をコミカライズ！『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』は、前世から虐げ続けられたサレ妻が、美青年魔術師の愛で本当の自分と幸せを手に入れる物語です。