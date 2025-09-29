妹と引き換えに売られ、捕虜となった王女の前に敵国の皇帝が現れる！／お求めいただいた暴君陛下の悪女です
『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』（天壱：原作、SORAJIMA：制作/双葉社）第2回【全5回】
【漫画】『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』を第1回から読む
「次にくるマンガ大賞 2025」Webマンガ部門第3位！
祖国に尽くし捕虜となった第一王女・ラースは、スケープゴートとして家族に利用され悪女として悲劇の人生を終えた――。しかし目が覚めてしかも過去に戻っていたラースは、自分を陥れた家族への復讐を誓い、かつて自らを捕えた敵国の皇帝である暴君ゼフォンのもとへ嫁ぐ。最強の悪女と最恐の暴君が織りなす、ロマンスと復讐の物語『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』をお楽しみください！
©天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA
©天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA
©天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA
【漫画】『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』を第1回から読む
「次にくるマンガ大賞 2025」Webマンガ部門第3位！
祖国に尽くし捕虜となった第一王女・ラースは、スケープゴートとして家族に利用され悪女として悲劇の人生を終えた――。しかし目が覚めてしかも過去に戻っていたラースは、自分を陥れた家族への復讐を誓い、かつて自らを捕えた敵国の皇帝である暴君ゼフォンのもとへ嫁ぐ。最強の悪女と最恐の暴君が織りなす、ロマンスと復讐の物語『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』をお楽しみください！
©天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA
©天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA
©天壱/STRAIGHT EDGE/SORAJIMA