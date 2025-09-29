　本日の日経平均株価は、配当権利落ちや円高が響き、前日比311円安の4万5043円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績・配当予想を引き上げた第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]など。そのほか、システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3241> ウィル　　　　東Ｓ　不動産業
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業

<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<4396> システムサポ　東Ｐ　情報・通信業
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6267> ゼネラルパ　　東Ｓ　機械
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7191> イントラスト　東Ｓ　その他金融業

<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<8057> 内田洋　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9381> エーアイテイ　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業
<9759> ＮＳＤ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業

