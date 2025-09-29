本日の【上場来高値更新】 システムサポ、第四北越ＦＧなど30銘柄 本日の【上場来高値更新】 システムサポ、第四北越ＦＧなど30銘柄



本日の日経平均株価は、配当権利落ちや円高が響き、前日比311円安の4万5043円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績・配当予想を引き上げた第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]など。そのほか、システムサポートホールディングス <4396> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業

<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業

<3241> ウィル 東Ｓ 不動産業

<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業



<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業

<4396> システムサポ 東Ｐ 情報・通信業

<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学

<4992> 北興化 東Ｓ 化学

<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<6267> ゼネラルパ 東Ｓ 機械

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器

<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械

<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業



<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品

<8057> 内田洋 東Ｐ 卸売業

<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業

<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業

<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業

<9381> エーアイテイ 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業

<9759> ＮＳＤ 東Ｐ 情報・通信業

<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業



