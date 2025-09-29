菅原圭、自身2度目のツアー開催決定。新アーティストビジュアル公開も
菅原圭が、自身2度目のツアーを2026年5月に東京、大阪、愛知・名古屋にて開催することを発表した。
本発表は、全公演即完となった初のワンマンライブツアー＜knock, knock, knock＞の追加公演である東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてアナウンスされた。活動開始から約6年、ついに実現となった有観客ライブは、舞台上に設けられた光の装飾の中にてパフォーマンスされる、幻想的かつエモーショナルなステージになったという。代表曲「シトラス」「crash」から、最新曲「サヨナラトウキョウ」まで全14曲を生バンドをバックに披露した。
併せて、新アーティストビジュアルも刷新。「シトラス」のミュージックビデオを手掛けたクリエイター・ぺこたぺちかによる、ドット絵で構成されたピクセルアートが公開となった。
◾️＜菅原圭 first one-man live 2025 “knock, knock, knock”＞公演概要
2025年9月19日（金）大阪・心斎橋BIGCAT
2025年9月27日（土）東京・渋谷 Spotify O-EAST
2025年9月29日（月）東京・Zepp Shinjuku (TOKYO) *追加公演
◆セットリスト
1.フライミ
2.シトラス
3.ライムライト
4.キラッテラッテ
5.熱帯夜
6.filled
7.レモネード
8.onn
9.エイプリル
10.crash
11.深香
12.不完全に恋
[EC]
1.サヨナラトウキョウ
2.シーサイド
◾️＜菅原圭 one-man live tour 2026＞
2026年5月23日（⼟）東京・昭和⼥⼦⼤学 ⼈⾒記念講堂
open 17:00 / start 18:00
全席指定：前売7,300円
info：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
2026年5月30日（⼟）大阪・NHK⼤阪ホール
open 17:00 / start 18:00
全席指定：前売7,300円
info：SOUND CREATOR https://www.sound-c.co.jp/
2026年5月31日（⽇）名古屋・Zepp Nagoya
open 17:00 / start 18:00
全席指定：前売6,800円+1Drink
info：SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/
◆チケット抽選先行受付
・菅原圭 Official FanClub “Sugawara House” 先行
1次受付（同行者会員）：2025年9月29日（月）20:30〜2025年10月13日（月・祝）23:59
2次受付（同行者会員）：2025年10月17日（金）18:00〜2025年10月26日（日）23:59
・オフィシャル先行
2025年10月30日（木）18:00〜2025年11月12日（水）23:59
・詳細：https://kei-sugawara.jp/contents/983651
・Sugawara House 入会：https://kei-sugawara.jp/about/membership
