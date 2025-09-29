菅原圭が、自身2度目のツアーを2026年5月に東京、大阪、愛知・名古屋にて開催することを発表した。

本発表は、全公演即完となった初のワンマンライブツアー＜knock, knock, knock＞の追加公演である東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)にてアナウンスされた。活動開始から約6年、ついに実現となった有観客ライブは、舞台上に設けられた光の装飾の中にてパフォーマンスされる、幻想的かつエモーショナルなステージになったという。代表曲「シトラス」「crash」から、最新曲「サヨナラトウキョウ」まで全14曲を生バンドをバックに披露した。

併せて、新アーティストビジュアルも刷新。「シトラス」のミュージックビデオを手掛けたクリエイター・ぺこたぺちかによる、ドット絵で構成されたピクセルアートが公開となった。

◾️＜菅原圭 first one-man live 2025 “knock, knock, knock”＞公演概要 2025年9月19日（金）大阪・心斎橋BIGCAT

2025年9月27日（土）東京・渋谷 Spotify O-EAST

2025年9月29日（月）東京・Zepp Shinjuku (TOKYO) *追加公演 ◆セットリスト

1.フライミ

2.シトラス

3.ライムライト

4.キラッテラッテ

5.熱帯夜

6.filled

7.レモネード

8.onn

9.エイプリル

10.crash

11.深香

12.不完全に恋

[EC]

1.サヨナラトウキョウ

2.シーサイド

◾️＜菅原圭 one-man live tour 2026＞ 2026年5月23日（⼟）東京・昭和⼥⼦⼤学 ⼈⾒記念講堂

open 17:00 / start 18:00

全席指定：前売7,300円

info：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年5月30日（⼟）大阪・NHK⼤阪ホール

open 17:00 / start 18:00

全席指定：前売7,300円

info：SOUND CREATOR https://www.sound-c.co.jp/ 2026年5月31日（⽇）名古屋・Zepp Nagoya

open 17:00 / start 18:00

全席指定：前売6,800円+1Drink

info：SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/ ◆チケット抽選先行受付

・菅原圭 Official FanClub “Sugawara House” 先行

1次受付（同行者会員）：2025年9月29日（月）20:30〜2025年10月13日（月・祝）23:59

2次受付（同行者会員）：2025年10月17日（金）18:00〜2025年10月26日（日）23:59 ・オフィシャル先行

2025年10月30日（木）18:00〜2025年11月12日（水）23:59 ・詳細：https://kei-sugawara.jp/contents/983651

・Sugawara House 入会：https://kei-sugawara.jp/about/membership