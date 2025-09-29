ACIDMANが、10月29日に同時リリースする13thアルバム『光学』と初のトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』。そのトリビュートアルバムにおける最新情報が、本日20時に解禁となった。

まず『ACIDMAN Tribute Works』のジャケット写真と収録曲順がついに公開。豪華アーティスト陣がACIDMANの名曲を彩り、全13曲が揃ったアルバムの姿が明らかになった。『ACIDMAN Tribute Works』のCDジャケットは、ACIDMAN×手塚治虫の公式コラボレーション。不朽の名作『火の鳥 未来編』の象徴的なカットを使用した特別仕様になっている。

◆ ◆ ◆

『ACIDMAN Tribute Worksの』曲順

1.ELLEGARDEN 「アイソトープ」

2.ストレイテナー 「world symphony」

3.東京スカパラダイスオーケストラ 「to live feat.LEO (ALI)」

4.the band apart 「夜のために」

5.じん 「Rebirth」

6.jon-YAKITORY 「輝けるもの (Remix)」

7.downy 「風、冴ゆる」

8.10-FEET 「赤橙」

9.SOIL&“PIMP”SESSIONS 「at」

10.yama 「季節の灯」

11.THE ORAL CIGARETTES 「migration10⁶⁴」

12.BRAHMAN 「SILENCE」

13.Dragon Ash 「ある証明」

◆ ◆ ◆

さらに、メンバー自身が初めてトリビュート音源を聴く“初視聴映像”企画も9月30日から始動。第一弾が明日夜公開され、明後日以降4日間に渡って新たな映像が順次解禁されていく。アーティスト自身のリアルな表情が垣間見える貴重な映像は必見だ。また、同時に参加アーティストらのコメントもSNS上で解禁される。ACIDMANの楽曲に対する思いや、アーティスト間の熱い友情がこもったコメントは ファンにとって見逃せない内容となっている。

また、オリジナルアルバム『光学』と『ACIDMAN Tribute Works』をUNIVERSAL MUSIC STOREにて同時購入すると応募できるスペシャルイベント＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」＆「ACIDMAN Tribute Works」同時発売記念イベント・宴＞の締切が9月30日に迫っている。出演はACIDMAN・大木伸夫、ストレイテナー・ホリエアツシ、the band apart・荒井岳史。食事やドリンクを楽しみながら行われる特別な一夜が待っている。

そして、オリジナルアルバム『光学』は、ACIDMANの4年振り・13作目となるオリジナルアルバム。大ヒット映画『ゴールデンカムイ』主題歌として大きな話題を呼んだ「輝けるもの」、ドラマ『ダブルチート』主題歌「白と黒」、ドラマ版『ゴールデンカムイ』最終話エンディングテーマソング「sonet」、大木監修プラネタリウム番組「星はここにある」のためにレコーディングしたyamaへの提供楽曲「光の夜」のセルフカバーを含む全13曲を収録している。フロントマンの大木が伝え続けている生命と宇宙。その根源となる“光”をテーマにした渾身の一作とのことなので、こちらの続報も楽しみにお待ちいただきたい。

◾️＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」＆「ACIDMAN Tribute Works」同時発売記念イベント・宴＞ 開催日程：2025年10月31日（金）開場18:30／開演19:00

会場：都内某所（会場はご当選者の方のみご案内いたします）

内容：トークイベント

出演：大木伸夫（ACIDMAN）、ホリエアツシ（ストレイテナー）、荒井岳史（the band apart）

※料理・フリードリンクのご提供あり

詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/

◾️13thアルバム『光学』

2025年10月29日（水）発売

予約：https://acidman.lnk.to/kougakuWE ○初回限定盤

CD＋Blu-ray TYCT-69356 / ￥7,040（税込）

デジパック仕様

※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表） ◆CD収録内容

1.光学 (introduction)

2.アストロサイト

3.go away

4.輝けるもの

5.sonet

6.白と黒

7.feel every love ※9/12先行配信

8.1/f (interlude)

9.青い風

10.龍

11.蛍光

12.光の夜

13.あらゆるもの ◆Blu-ray収録内容

『scene of 光学』

・「輝けるもの」Music Video

・「白と黒」Music Video

・「sonet」Music Video

・「feel every love」Music Video

・Documentary2023-2025 ○通常盤

CD only TYCT-60252 / ￥3,520（税込）

紙ジャケット仕様

※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表） ◆CD収録内容

初回限定盤CDと同内容

◾️トリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』

2025年10月29日（水）発売

予約：https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE CD only TYCT-60253 / ￥3,520（税込）

※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表）

・CD収録内容

全13曲収録 特設サイト：https://www.universal-music.co.jp/acidman/album202510

◾️＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ 開催日程：2025年10月26日（日）開場16:30／開演17:30

会場：日本武道館

詳細 http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/