ACIDMAN、初トリビュートアルバム全貌解禁。ジャケ写・曲順公開＆メンバー初視聴映像スタートも
ACIDMANが、10月29日に同時リリースする13thアルバム『光学』と初のトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』。そのトリビュートアルバムにおける最新情報が、本日20時に解禁となった。
まず『ACIDMAN Tribute Works』のジャケット写真と収録曲順がついに公開。豪華アーティスト陣がACIDMANの名曲を彩り、全13曲が揃ったアルバムの姿が明らかになった。『ACIDMAN Tribute Works』のCDジャケットは、ACIDMAN×手塚治虫の公式コラボレーション。不朽の名作『火の鳥 未来編』の象徴的なカットを使用した特別仕様になっている。
◆ ◆ ◆
『ACIDMAN Tribute Worksの』曲順
1.ELLEGARDEN 「アイソトープ」
2.ストレイテナー 「world symphony」
3.東京スカパラダイスオーケストラ 「to live feat.LEO (ALI)」
4.the band apart 「夜のために」
5.じん 「Rebirth」
6.jon-YAKITORY 「輝けるもの (Remix)」
7.downy 「風、冴ゆる」
8.10-FEET 「赤橙」
9.SOIL&“PIMP”SESSIONS 「at」
10.yama 「季節の灯」
11.THE ORAL CIGARETTES 「migration10⁶⁴」
12.BRAHMAN 「SILENCE」
13.Dragon Ash 「ある証明」
◆ ◆ ◆
さらに、メンバー自身が初めてトリビュート音源を聴く“初視聴映像”企画も9月30日から始動。第一弾が明日夜公開され、明後日以降4日間に渡って新たな映像が順次解禁されていく。アーティスト自身のリアルな表情が垣間見える貴重な映像は必見だ。また、同時に参加アーティストらのコメントもSNS上で解禁される。ACIDMANの楽曲に対する思いや、アーティスト間の熱い友情がこもったコメントは ファンにとって見逃せない内容となっている。
また、オリジナルアルバム『光学』と『ACIDMAN Tribute Works』をUNIVERSAL MUSIC STOREにて同時購入すると応募できるスペシャルイベント＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」＆「ACIDMAN Tribute Works」同時発売記念イベント・宴＞の締切が9月30日に迫っている。出演はACIDMAN・大木伸夫、ストレイテナー・ホリエアツシ、the band apart・荒井岳史。食事やドリンクを楽しみながら行われる特別な一夜が待っている。
そして、オリジナルアルバム『光学』は、ACIDMANの4年振り・13作目となるオリジナルアルバム。大ヒット映画『ゴールデンカムイ』主題歌として大きな話題を呼んだ「輝けるもの」、ドラマ『ダブルチート』主題歌「白と黒」、ドラマ版『ゴールデンカムイ』最終話エンディングテーマソング「sonet」、大木監修プラネタリウム番組「星はここにある」のためにレコーディングしたyamaへの提供楽曲「光の夜」のセルフカバーを含む全13曲を収録している。フロントマンの大木が伝え続けている生命と宇宙。その根源となる“光”をテーマにした渾身の一作とのことなので、こちらの続報も楽しみにお待ちいただきたい。
◾️＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」＆「ACIDMAN Tribute Works」同時発売記念イベント・宴＞
開催日程：2025年10月31日（金）開場18:30／開演19:00
会場：都内某所（会場はご当選者の方のみご案内いたします）
内容：トークイベント
出演：大木伸夫（ACIDMAN）、ホリエアツシ（ストレイテナー）、荒井岳史（the band apart）
※料理・フリードリンクのご提供あり
詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
◾️13thアルバム『光学』
2025年10月29日（水）発売
予約：https://acidman.lnk.to/kougakuWE
○初回限定盤
CD＋Blu-ray TYCT-69356 / ￥7,040（税込）
デジパック仕様
※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表）
◆CD収録内容
1.光学 (introduction)
2.アストロサイト
3.go away
4.輝けるもの
5.sonet
6.白と黒
7.feel every love ※9/12先行配信
8.1/f (interlude)
9.青い風
10.龍
11.蛍光
12.光の夜
13.あらゆるもの
◆Blu-ray収録内容
『scene of 光学』
・「輝けるもの」Music Video
・「白と黒」Music Video
・「sonet」Music Video
・「feel every love」Music Video
・Documentary2023-2025
○通常盤
CD only TYCT-60252 / ￥3,520（税込）
紙ジャケット仕様
※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表）
◆CD収録内容
初回限定盤CDと同内容
◾️トリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』
2025年10月29日（水）発売
予約：https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
CD only TYCT-60253 / ￥3,520（税込）
※初回プレス分のみ：封入特典（ 崑2回壇上交流会」参加券 後日発表）
・CD収録内容
全13曲収録
特設サイト：https://www.universal-music.co.jp/acidman/album202510
◾️＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞
開催日程：2025年10月26日（日）開場16:30／開演17:30
会場：日本武道館
詳細 http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
関連リンク
◆ACIDMAN オフィシャルサイト
◆ACIDMAN オフィシャルX
◆ACIDMAN オフィシャルInstagram
◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ACIDMAN オフィシャルTikTok