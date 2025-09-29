この記事をまとめると ■物流を支えるフォークリフトには専用の免許が必要でその操作は独特 ■後輪操舵とツメ操作のレバーが特徴で初心者には新鮮なものだ ■安全装備や「位置決め君」など便利機能も多く備わる

一般的には触れる機会のないフォークリフト

これなくして現代の物流は成り立たないといわれているものがふたつある。それはパレットとフォークリフトだ。倉庫や港、市場などで活躍する姿が多くみられるが、フォークリフトを運転したことがあるという話はあまり聞いたことがない。しかし最近は、フォークリフトの働く姿を見る機会が増えたせいか、無性にフォークリフトに乗ってみたくなった。

しかし、筆者はフォークリフト免許をもっていない。あらかじめ説明しておくと、フォークリフトは一般公道以外の私有地であっても、免許をもっていない人が運転することは禁止されている。もちろん荷物を運んだりするのもNGだ。

それならばとベテランのフォークリフトオペレーターに、操作方法や稼働するときの注意点などをレクチャーしてもらおうと思いついた。

そして、今回の教材はニチユというブランドのバッテリーフォークリフトで最大荷重1.5トンだ。

まず各部の説明からしていこう。基本的な車体を動かすという部分については一般的なクルマと同じで、ハンドル、アクセル、ブレーキで行う。ここでフォークリフト最大の特徴について話しておこう。倉庫内など限られたスペースで荷物を運ぶことを最優先に考えられているフォークリフトは、回転半径をできるだけ少なくするために後輪操舵となっている。つまり、方向転換は後輪が動くことによって行われるのだが、想像以上に小まわりが利くと思っていい。

その秘密は後輪の切れ角。画像を見てもらえるとわかるが、ナックル加工したドリフト車両のごとくタイヤが切れる。実際にハンドルを目いっぱい切って動くときはその場で回転しているように見えるほどだ。

さて、次はメインとなるフォーク（ツメ）の動かし方を説明しよう。今回のフォークリフトはカウンター式フォークリフトと呼ばれるタイプで、後部にウエイトを積んだもっともベーシックなスタイルといえる。

このカウンター式フォークリフトのツメは上下に動くと同時に、少し前後に傾くチルト機能が備わっている。上下動と傾きというふたつだけの機能なので、レバーも2本というわけだ。

操作系はいたってシンプルで、ツメを上下させるためのレバーとチルト用（ツメを地面に対して前後に傾けれる機構）のレバーがあり、それぞれを前後に動かすとツメが連動して動くのだ。そしてこの操作は筆者がもっとも萌えた部分でもある。

普通のクルマだとハンドルを右にまわせば右に曲がるし、左ならその逆なのだが、これは直感的に「ハンドルを右へまわすと右方向へ行くな」とわかって操作しているわけだ。しかし、フォークリフトのツメはそうはいかない。レバーを前後に動かすことに対して、ツメは上下に動くのだから、これはロマンを感じてしまうのだ。もちろん操作に慣れてしまえば、どうということはない動きなのだろうが、手元の動きと目で見えるパーツの動きがリンクしないというのが素人からすれば違和感を覚える部分だ。

独自の装備もあれば普通車と同様のものもある

さて、車体の移動とフォークの操作を説明したところで気になる装備もあったので見ていこう。

まず、ハンドルの少し下に付いているのが緊急停止ボタン。ご想像のとおり、万が一のときに押せばすべての機能を停止させることができる。

次はサイドブレーキ。これも乗用車と同じようにレバーを引けば車体を固定しておくことができる。

あまり目立たないが、フォークリフトにもあるんだ！ という代表格がシートベルト。ちなみに現在の日本の法令では、フォークリフトのシートベルト着用は明確に義務付けられていないが、荷崩れや転倒時のことを考えるとシートベルトは装着すべきだ。そのため多くの労働局や安全機関がシートベルト着用を強く推奨しており、企業に対してもシートベルト着用の徹底を促す指導が行われている。

最後に、謎だったのがこのスイッチだ。その名も「イチギメクン」。読み進める前に少しその正体を考えてみてほしい。

じつはこのイチギメクン、漢字にすると「位置決め君」といったところか。これはフォークが地面に対して水平であることを教えてくれる、非常に重要かつ便利な装置なのだ。マスト部分に取り付けられた小さな箱状のパーツで、そこに赤いランプが埋め込まれている。イチグメクンのスイッチをONにしておくと、ツメが水平になったときだけ赤くランプが光って教えてくれるという仕組みだ。

パレット上の荷物は思った以上に滑りやすく、わずかなツメの傾きでも滑り落ちてしまうこともある。そこで荷物の落下防止に役立つのがこの機能というわけだ。

最後にフォークリフトのツメを最大限に上昇させてもらったのだが、想像以上に高い場所の荷物を上げ降ろしできることが実感できた。こんな姿を見る機会はそうそうないが、やはりフォークリフトは偉大な車両なのだ！

取材・撮影協力：（株）ロジ・テック トーシン