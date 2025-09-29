英語の授業でAI活用「話しかけたら教えてくれる」中学校で学習アプリ導入
昨年度、在留外国人の増加率が全国1位となった熊本県。実用的な英語を身につけてもらおうと、中学校でAIを活用した英語学習が導入されました。
29日、熊本大学附属中学校で英語の授業をのぞいてみると…1年生が英語でタブレットに話しかけていました。今年度、実践的な英語を身につけようと学校が導入したベネッセが手がけるGELPという英語学習アプリです。この日は自分の好きなものや人、最近の“推し”を説明する英文を考えました。伝えたいことを文章でアプリに読み込ませると。
「おっ、結構こうやって直してくれます」
適切な単語や言い回し、発音もAIが教えてくれます。
■生徒
「Braveという単語が自信がなくて、勇敢と言いたかった。難しくて書きづらかったけど、GELPを使ったら直してくれる」
■生徒
「先生に聞きにくいこともある。自分が間違ってたらどうしようとか…。ちょっと分かりそうだけど、本当に合ってるかなみたいな確認の時にAIを使います」
それぞれの生徒に寄り添った最適な学習を。採点機能も活用し、先生の業務効率も上げる狙いもあります。
■熊大附属中 財部裕一郎教諭
「子どもたちがコミュニケーションにおいてどんなことを伝えたらいいのか、考え方を広げたり深めたりするという役割が一番大きいと思っています」
AIと先生が手分けして、“先生にしかできない”気づきに向き合う時間を増やすことにつながっています。
国の英語力調査では、熊本県内の中学生の6割が政府の目標とする基準を下回る結果に。一方で、大手半導体メーカーTSMCの進出などを機に、実践的な英語力の向上は喫緊の課題です。
■熊大附属中 藤本裕二教頭
「世界を見据えた学習、活躍する人材を育成していけたらなと思います」
熊大附属中では来年度、主な教科で英語によって授業を行う国際クラスの設置が決まっていて、生徒がより主体的な英語学習に取り組む環境作りを進めています。