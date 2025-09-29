中島健人、2ndシングル『IDOLIC』より「IDOLIC」MV公開
中島健人が、10月29日に発売する2ndシングル「IDOLIC」より、「IDOLIC」のMVを公開した。
本楽曲は、これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして”アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの魅力に囚われてほしいという想いをこめて本人が作詞を担当している。映像では、グループ時代から中島健人が大切にしていたワード「Sexy」にアップデートをかけている様を、艶のあるダンスパフォーマンスで表現したという。なお「IDOLIC」は、本日0時より各種ストリーミング・ダウンロードサービスにて先行配信がスタートしている。
そして2026年1月には有明アリーナにて＜KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）＞の開催が決定している。ライブの詳細は後日発表される。
さらにシングルの封入応募特典として、有明アリーナ公演のリハーサル・ライブ会場のバックステージツアー、そしてクリスマスイベントへの招待が当たるスペシャル企画の実施が決定。3形態ご購入いただいた方から抽選で当たる、プレミアイベントとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。
■中島健人 コメント
ノンタイアップです。
この楽曲は中島健人という人生の主題歌だからです。
どんな時でも味方でいてくれた、「Sexy」という言葉を進化させた、「Hyper Sexy」という歌詞で
自分のアイデンティティをフルに表現した曲です。
アイドルとは、
どんな人生を歩んでいても、どんな人間でも一度ハマると夢中になって抜け出せない存在
そしてアップデートを続けていく偶像であり、そこにはIDOL × HOLICの方程式が成り立つと考えています。
その上でこれにタイトルとキーワードをつけるとこうなります。
名は「IDOLIC」、合言葉は「Hyper Sexy」ってね。
◾️2ndシングル「IDOLIC」
発売日：2025年10月29日（水）
CD予約：https://kentonakajima.lnk.to/20251029_IDOLIC_PKG
▼「IDOLIC」先行配信
https://kentonakajima.lnk.to/IDOLIC
○初回限定盤A
品番：SECN21-22(CD+BD)／SECN23-24(CD+DVD)
価格：￥5,500（税込）
Track List
01 IDOLIC
（作詞：Kento Nakajima 作曲：MONJOE 編曲：MONJOE / CHOKKAKU）
02 Can‘t Stop
（作詞：Kanata Okajima / Kento Nakajjima 作曲： Kanata Okajima / Hayato Yamamoto 編曲：Makura）
03 Celeste
（作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：SAS）
[BD/DVD]
「KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡」＠LINE CUBE SHIBUYA
7月17日公演の模様を収録
※BDとDVDの内容は同一となります。
・封入特典物
Photo book 32P
Nカード 1種
応募特典用シリアルナンバー
・三方背ケース付き
○初回限定盤B
品番：SECN25-26(CD+BD)/SECN27-28(CD+DVD)
価格：￥2,420（税込）
・Track List
01 IDOLIC
02 Can‘t Stop
03 Symphony
（作詞：Kento Nakajima 作曲：Yutako / Kakeru Dokko / Anna Kusakawa 編曲：KOHD）
[BD/DVD]
「IDOLIC」Music Video
「IDOLIC」Music Video MAKING SCENE
RECORDING SCENE
※BDとDVDの内容は同一となります。
封入特典物-
Photo book 32P
Nカード 1種
応募特典用シリアルナンバー
・三方背ケース付き
○通常盤
品番：SECN29(CD)
価格：￥1,650（税込）
・Track List
01 IDOLIC
02 Can‘t Stop
03 モノクロ
（作詞・作曲・編曲：Ryuichi Kureha）
・封入特典物-（初回仕様）
Photo book 20P
Nカード 1種
応募特典用シリアルナンバー
・三方背ケース付き（初回仕様）
