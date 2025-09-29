楠木ともりが、2ndアルバム『LANDERBLUE』を11月26日(水)に発売することが決定。あわせて新アーティストビジュアルも公開した。

新曲は、楠木ともり本人が作詞作曲を手掛けた5曲に加えて、アーティスト・AAAMYYY氏による書き下ろしの提供楽曲「浮遊」が収録される。

完全生産限定盤は、ミュージックビデオやリリックビデオ、メイキングが収録されたBlu-rayに加え、アルバムの世界観をじっくり楽しむことができるVisual Bookが同梱された、豪華BOX仕様となっている。本日9月29日(月)20時より各ストアにて順次予約もスタート。

アルバム発売を記念したインターネットサイン会の開催も決定。Webサイト・リミスタにて予約した全員に、プリントサイン入り特製ポストカードをプレゼント。また予約した人の中から抽選で、生配信で直筆サイン＆宛名を入れたポストカードがプレゼントされるとのことだ。

2ndアルバム『LANDERBLUE』

2025年11月26日（水）発売

予約：https://kusunokitomori.lnk.to/1126AL 【商品仕様】

完全生産限定盤 [CD＋BD＋Visual Book] VVCL-2821〜23 16,500円(税込)

初回生産限定盤 [CD＋BD] VVCL-2824〜5 4,400円(税込)

通常盤 [CD] VVCL-2826 3,300円(税込) [収録内容]

■CD

■CD

※CDの収録内容は全形態共通となります。 twelve（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：arabesque Choche(Chouchou)）浮遊（作詞・作曲・編曲：AAAMYYY）シンゲツ（作詞：楠木ともり 作曲：TETSUYA 編曲：陶山 隼＆TETSUYA）DOLL（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：亀田誠治）優等生（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：重永亮介）MAYBLUES（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：KBSNK）Nemesia（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：重永亮介）back to back（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：重永亮介）風前の灯火（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：重永亮介）それでも（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：江口 亮）turquoise blue（作詞・作曲：楠木ともり 編曲：重永亮介） ■Blu-ray turquoise blue -Music Video-浮遊 -Lyric Video-LANDERBLUE -Before processing Movie- ※完全生産限定盤のみ収録turquoise blue -Before processing Movie- ※初回生産限定盤のみ収録 【早期予約特典】

「LANDERBLUE」新ビジュアルA4クリアファイル 対象店舗

・Sony Music Shop

・全国アニメイト（通販含む）

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む） 予約対象期間

2025年9月29日(月)20:00 〜 10月13日(月)23:59まで 予約：https://kusunokitomori.lnk.to/1126AL_2 【店舗別先着購入者特典】

Sony Music Shop：クリアステッカー

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：缶バッジ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外：ましかくブロマイド

タワーレコード（一部店舗を除く）：ポストカード

全国アニメイト（通販含む）：L判ブロマイド（アニメイト ver.）

ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド（ゲーマーズ ver.）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）：L判ブロマイド（HMV ver.）

ソフマップ・アニメガ：L判ブロマイド（ソフマップ ver.）

とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：L判ブロマイド（とらのあな ver.）

Amazon.co.jp：メガジャケ

楠木ともり応援店：告知ポスター

※応援店対象店舗は後日公開となります。 ◆インターネットサイン会

【販売ページはこちら】

■第1回・第2回：https://limista.com/projects/6767

※販売期間：2025年9月29日(月) 20:00〜10月31日(金) 23:59まで ■第3回・第4回：https://limista.com/projects/6773

※販売期間：2025年9月29日(月) 20:00〜11月8日(土) 23:59まで 【開催日時】（予定）

第1回：2025年11月8日(土)12:00〜

第2回：2025年11月8日(土)14:00〜

第3回：2025年11月16日(日)12:00〜

第4回：2025年11月16日(日)14:00〜 ※見逃し配信期間

第1回・第2回：2025年11月15日(土)23:59まで（予定）

第3回・第4回：2025年11月23日(日)23:59まで（予定） ※配信は楠木ともり Official YouTube Channelより、YouTube Liveにて行います。

チャンネルはこちら：https://www.youtube.com/c/tomorikusunoki 【購入者特典】

リミスタにて対象商品をご予約された方全員に、プリントサイン入り特製ポストカードをお付けして商品をお届けします。

さらにご予約されたお客様の中から抽選で、ポストカードに直筆サイン、日付、お名前（ニックネーム）を書いている模様を生配信。生配信中にご当選者様のお名前（ニックネーム）をお呼びいたします。 ▼詳細

https://www.kusunokitomori.com/info/

＜TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025＞

日程：2025年12月22日(月)

会場：EX THEATER ROPPONGI

open 18:00 / start 19:00

お問い合わせ：H.I.P. 03-3475-9999 ■チケット料金

アリーナ立見 8,800円(税込・整理番号付き)

スタンド指定 8,800円(税込) ※未就学児童入場不可

※入場時別途ドリンク代が必要になります ■枚数制限

お一人様1公演につき4枚まで ■チケット先行・販売詳細

ファミリーマート先行受付

https://eplus.jp/kusunokitomori/

受付期間：9月22日(月)12:00〜9月30日(火)23:59まで

◆楠木ともり オフィシャルサイト