楠木ともり、2ndアルバム『LANDERBLUE』発売決定
楠木ともりが、2ndアルバム『LANDERBLUE』を11月26日(水)に発売することが決定。あわせて新アーティストビジュアルも公開した。
新曲は、楠木ともり本人が作詞作曲を手掛けた5曲に加えて、アーティスト・AAAMYYY氏による書き下ろしの提供楽曲「浮遊」が収録される。
完全生産限定盤は、ミュージックビデオやリリックビデオ、メイキングが収録されたBlu-rayに加え、アルバムの世界観をじっくり楽しむことができるVisual Bookが同梱された、豪華BOX仕様となっている。本日9月29日(月)20時より各ストアにて順次予約もスタート。
アルバム発売を記念したインターネットサイン会の開催も決定。Webサイト・リミスタにて予約した全員に、プリントサイン入り特製ポストカードをプレゼント。また予約した人の中から抽選で、生配信で直筆サイン＆宛名を入れたポストカードがプレゼントされるとのことだ。
2ndアルバム『LANDERBLUE』
2025年11月26日（水）発売
予約：https://kusunokitomori.lnk.to/1126AL
【商品仕様】
完全生産限定盤 [CD＋BD＋Visual Book] VVCL-2821〜23 16,500円(税込)
初回生産限定盤 [CD＋BD] VVCL-2824〜5 4,400円(税込)
通常盤 [CD] VVCL-2826 3,300円(税込)
[収録内容]
■CD
※CDの収録内容は全形態共通となります。
■Blu-rayturquoise blue -Music Video-浮遊 -Lyric Video-LANDERBLUE -Before processing Movie- ※完全生産限定盤のみ収録turquoise blue -Before processing Movie- ※初回生産限定盤のみ収録
【早期予約特典】
「LANDERBLUE」新ビジュアルA4クリアファイル
対象店舗
・Sony Music Shop
・全国アニメイト（通販含む）
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
予約対象期間
2025年9月29日(月)20:00 〜 10月13日(月)23:59まで
予約：https://kusunokitomori.lnk.to/1126AL_2
【店舗別先着購入者特典】
Sony Music Shop：クリアステッカー
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：缶バッジ
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外：ましかくブロマイド
タワーレコード（一部店舗を除く）：ポストカード
全国アニメイト（通販含む）：L判ブロマイド（アニメイト ver.）
ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド（ゲーマーズ ver.）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）：L判ブロマイド（HMV ver.）
ソフマップ・アニメガ：L判ブロマイド（ソフマップ ver.）
とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：L判ブロマイド（とらのあな ver.）
Amazon.co.jp：メガジャケ
楠木ともり応援店：告知ポスター
※応援店対象店舗は後日公開となります。
◆インターネットサイン会
【販売ページはこちら】
■第1回・第2回：https://limista.com/projects/6767
※販売期間：2025年9月29日(月) 20:00〜10月31日(金) 23:59まで
■第3回・第4回：https://limista.com/projects/6773
※販売期間：2025年9月29日(月) 20:00〜11月8日(土) 23:59まで
【開催日時】（予定）
第1回：2025年11月8日(土)12:00〜
第2回：2025年11月8日(土)14:00〜
第3回：2025年11月16日(日)12:00〜
第4回：2025年11月16日(日)14:00〜
※見逃し配信期間
第1回・第2回：2025年11月15日(土)23:59まで（予定）
第3回・第4回：2025年11月23日(日)23:59まで（予定）
※配信は楠木ともり Official YouTube Channelより、YouTube Liveにて行います。
チャンネルはこちら：https://www.youtube.com/c/tomorikusunoki
【購入者特典】
リミスタにて対象商品をご予約された方全員に、プリントサイン入り特製ポストカードをお付けして商品をお届けします。
さらにご予約されたお客様の中から抽選で、ポストカードに直筆サイン、日付、お名前（ニックネーム）を書いている模様を生配信。生配信中にご当選者様のお名前（ニックネーム）をお呼びいたします。
▼詳細
https://www.kusunokitomori.com/info/
＜TOMORI KUSUNOKI BIRTHDAY LIVE 2025＞
日程：2025年12月22日(月)
会場：EX THEATER ROPPONGI
open 18:00 / start 19:00
お問い合わせ：H.I.P. 03-3475-9999
■チケット料金
アリーナ立見 8,800円(税込・整理番号付き)
スタンド指定 8,800円(税込)
※未就学児童入場不可
※入場時別途ドリンク代が必要になります
■枚数制限
お一人様1公演につき4枚まで
■チケット先行・販売詳細
ファミリーマート先行受付
https://eplus.jp/kusunokitomori/
受付期間：9月22日(月)12:00〜9月30日(火)23:59まで
◆楠木ともり オフィシャルサイト