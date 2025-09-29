タレントのマツコ・デラックスが２９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。値引きシールが大好きなことを明かす一幕があった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「コンビニで女性の５０％超が予定外の買い物をすることがあるのに対し、男性はほとんどない」というアンケート結果を報じた記事を紹介。

この件について聞かれたマツコは「普段、コンビニでしか買い物してないですよ」と、きっぱり。

「今日はアレ買おうって感じで入るけど、気がつくと、それを買ってないで他のものを買ってることが多い。今日はお茶を買おうとか思って行くんだけど、棚を見てると、これは見たことないとか、そういうのを入れてるとさ。お茶を忘れない？ あれ、私、もうダメなのかな…。すごい多い、最近。帰ってから『ああ〜！（忘れた）』って」と明かしたマツコ。

「明確に買うのはブリトーよ。ブリトー中毒なので。定期的にブリトーがないと発作が起きるくらいなのよ」と続けると「これはコンビニだけじゃないんだけど、私、値引きシールが貼ってあるものにすごく弱い」と告白。

「１０人家族くらい、おにぎり買う時がある。とりあえず値引きになってるものを全部買ってしまう。私、本当に値引きシールに弱いの」と続けると「たまに、この日はあんまり売れなかったのねみたいな日があるじゃない。そういう時って置いてあるものの半分くらい値引きシールが貼ってある時があるじゃん。ああいう時は家でも冷凍してって。だから、私、冷凍庫が値引きシールが貼ったものでパンパンになってるもん」と明かした。

「スーパーに行った時とかも買っちゃうから値引きシールが貼ってあるともう、なんか知らないけど買っちゃうのよ。揚げ出し豆腐が８個くらいある時がある」と具体的に続けると「とにかく黄色に赤い文字が書いてあるのが大好きなの。（中身は）昭和の結構なおっさんだから」と苦笑。「もう値引きシール大好き！ ３割（引き）なんてもう、店中のもの買うね」と言い切っていた。