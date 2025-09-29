音羽美奈が、9月22日発売の「週刊SPA!」に登場。アザーカットが5枚公開された。

音羽美奈「週刊SPA!」

音羽美奈「週刊SPA!」

音羽美奈は、グラビアアイドル、コスプレイヤー、そしてピアニストとしても活動する北海道出身の多才なタレント。フェリス女学院大学音楽学部を卒業後、ピアノやアートの素養を生かしながら“ピアノのおねえさん”の愛称で幅広い活動を展開している。

愛らしい“たぬき顔”とHカップの抜群のプロポーションを武器に、2025年には「FRIDAY」や「週刊プレイボーイ」をはじめとする雑誌グラビアに登場し、注目度が急上昇。モットーは「存在が芸術になりたい」。グラビアと芸術性を融合させた唯一無二の存在感を放っている。10月には、本人が手がけたイラストを展示する個展も開催予定。

音羽美奈 コメント

◆「週刊SPA!」初掲載おめでとうございます！

ありがとうございます！ずっと憧れていた雑誌だったので、こうして誌面に登場できて本当にうれしいです！

今回は推し撮での掲載をいただいたんですが、SPA!さんでは美女地図やグラビアン魂のページもあるので今度はぜひそちらでも掲載いただきたいなぁなんて思ったりしてます（笑）。

この撮影がゼロイチファミリアに所属しての初めての撮影になったので思い出になりました！

◆今回は滝行にチャレンジしたそうですね？

はい、人生初の滝行に挑戦しました！ずっとやってみたかったのでうれしいです。

撮影の企画「推し撮」の一環で、まさか赤褌の姿になるとは思っていなくて（笑）。

最初は正直ドキドキしましたが、冷たい水に打たれると心も身体も一気に引き締まって、すごく清々しい気持ちになりました。

息もできず、目も開かず、滝の圧が強すぎて何度もよろけそうになりましたが、ある意味、素の自分をさらけ出せた撮影になったと思います。滝行のシーンはメイクが全て落ちたのでほぼすっぴんです。

◆最近はかなり日本酒を嗜まれているそうですが、お気に入りの日本酒などはありますか？

辛口のお酒が好きで、よく飲んでいます。なかでも東洋美人や田酒は特にお気に入りです。香りやキレの良さが好きで、飲むたびに幸せな気持ちになります。出身地の北海道にも美味しい地酒が多いので、帰省したときには必ず味わっています。土地ごとの個性を感じられるのも、日本酒の魅力だと思います。

◆最後に応援してくださっている方々に一言お願いします。

いつも温かい応援、本当にありがとうございます。今回のSPA!さんへの掲載も、みんなが支えてくれるからこそかなったことだと思っています。これからもいろんな挑戦を重ねながら、存在そのものが作品になるような活動をしていきたいです。

今回初めて雑誌の発売イベントも行わせていただくので、SPA!さん見ていただいて少しでもみなぽちが気になった方は、会いに来てくれるとうれしいです！

これからもっといろんな雑誌に出演できるよう、頑張っていきますのでぜひ楽しみにしていてください！

撮影／藤本和典

The post 音羽美奈、人生初の滝行挑戦でふんどしショット披露「週刊SPA!」アザーカット5点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.