体操の世界選手権（１０月・ジャカルタ）に出場する女子日本代表が２９日、都内で試技会を公開し、ＮＨＫ杯を１０年ぶりに制した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、４種目中、床運動、跳馬でトップの得点をたたき出すなど、５４・４６５点のトップの得点を出し、仕上がりの良さをアピールした。

個人総合で出場するのは、１７年モントリオール大会以来。杉原は「個人総合で出場させいただくので、目標は個人総合で決勝に残って、種目別の床でも決勝に残って、もし残れたら種目別ではメダルを狙っていきたいと思います」と力強く言った。

段違い平行棒では、降り技をＣ難度からＤ難度に演技構成を変更した。さらに、平均台の振り付けなども今季、前半戦から替えるなど、少しでも上を目指すため細部にこだわっている。「段違い平行棒ではＤ難度で替えれば終末技でボーナスで０・２点の加点がある。Ｃで降りるのとＤで降りるのは見栄え、審判の評価も違うと思う。点数とは関係なく、そういった面でも自分が審判の立場ならそういうふうに見えるし、だから挑戦して新しくやりました」と意図を説明する。

９月上旬の全日本シニア選手権で右足首を痛めたが、杉原は「だいぶ良くなっていて大丈夫。ケガとお友だちになってやってます」と意に介さない。

５月のＮＨＫ杯で１０年ぶりに女王に返り咲くと、６月のアジア選手権の女子個人総合で優勝し、団体でも中国に次ぎ２位。全日本シニア選手権でも個人総合でＶ。２２年に一度、現役を退き、２３年に復帰した五輪２大会出場の実力者は、再び第一線にカムバックしてきた。「日本のジュニアの子たちに対してこんなに長く続けられるよっていう。だから休めるときにはしっかり休まないといけないというふうにとらえてほしいなと。人それぞれ花が咲く時期は違うから、つぼみは何個もあるのでまた世界選手権でつぼみを咲かせられるように楽しみたい」と気持ちを奮い立たせていた。