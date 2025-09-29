◎30日（火）の全国の天気

北陸は明け方まで雨が残る所があるでしょう。北海道は昼前まで、霧の出る所がありそうです。日中は全国的に晴れて、洗濯日和となるでしょう。ただ、関東は朝晩中心に、にわか雨がありそうです。沖縄も急な雷雨にご注意ください。

◎30日（火）の予想気温

朝の最低気温は全国的に前日より低く、旭川は7℃低い7℃、仙台は4℃低い17℃、東京は4℃低い21℃、金沢は4℃低い19℃、名古屋は5℃低い20℃、大阪は3℃低い21℃の予想です。熱帯夜の所はぐっと少なくなるでしょう。

日中の最高気温は関東甲信で前日より低く、しのぎやすい暑さとなるでしょう。東京は前日より4℃低い27℃、甲府は6℃低い26℃の予想です。福岡は28℃、大阪は29℃、金沢は27℃、名古屋は29℃、仙台は27℃、札幌は24℃でしょう。盛岡は前日より5℃高い26℃の予想です。北日本は朝晩と昼との気温差にお気をつけください。

◎週間予報・西日本と沖縄

沖縄はしばらく晴れる予想です。西日本も10月2日(木)にかけては晴れる所が多いでしょう。週末は雲が増えて、九州や四国を中心に雨が降りそうです。また、西日本でも真夏日の日は少なくなる見込みです。

◎週間予報・東日本

10月のスタート1日(水)は広い範囲で雨が降るでしょう。2日(木)は日差しが戻り、名古屋は30℃まで上がる予想です。ただ、最低気温は多くの所で20℃以下で、朝晩はぐっと涼しくなりそうです。

◎週間予報・北日本東北は1日(水)に雨が降るでしょう。北海道も道南や道東で雨の降る所がありそうです。天気は周期変化で、今度の5日(日)から6日(月)にかけても、くもりや雨の所が多くなる見通しです。