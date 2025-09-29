生後2ヶ月のラブラドールレトリバーさん。水飲みボウルを置いてみたら…思った以上に赤ちゃん過ぎる、悶絶級の仕草を捉えたその光景は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：生後2ヶ月の子犬の前に『水飲みボウル』を置いてみた結果…『赤ちゃん過ぎる仕草』】

生後2ヶ月の赤ちゃん犬→水飲みボウルを置いてみたら…

Xアカウント『@mana__iu』に投稿されたのは、生後2ヶ月のラブラドールレトリバー「こもも」ちゃんのお姿。

飼い主さんのお家に来るまではボトルタイプの給水器を利用していたそうで、この日初めてこももちゃんは『水飲みボウル』を目の前にすることとなったのだといいます。

『赤ちゃん過ぎる仕草』に悶絶

すると、初めて見た水飲みボウル、揺れる水面が気になったのか…座ったまま、ちゃぽんとおててをお水の中に突っ込んだというこももちゃん。

そして濡れたおてて、ポタポタと滴る水滴を不思議そうにじっと見つめていたのだそう。まさに赤ちゃんならではの好奇心に溢れたその光景はあまりにも愛くるしいものだったのだとか。

いつまでも見ていたくなるこももちゃんの可愛い挑戦は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「お腹がまるくてたまりません」「なんでも興味津々なの可愛い」「可愛い写真をありがとうございます。寿命が伸びた気がします」「座り方もかわいい」など多くのコメントが寄せられています。

日々成長するお姿にほっこりの連続

2025年8月、飼い主さんの元へやってきたこももちゃん。毎日たくさんの『はじめて』を経験しながら、成長する姿はあまりにも尊いもの。

ピンクでまんまるのお腹、クタッとしたぬいぐるみのような座り方、眠たそうに見える二重…たくさんのチャームポイントの持ち主でもあります。

飼い主さんにたくさんの愛情を注いでもらいながら、幸せに暮らすこももちゃんのお姿は日々多くの人々にラブラドールレトリバーの魅力や、癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mana__iu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。