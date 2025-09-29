ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう 蔦重栄華乃夢噺」は次回１０月５日に第３８回「地本問屋仲間事之始」が放送される。２８日の放送ラストに次回予告が流れ、老中松平定信（井上祐貴）の締め付けに抗おうとして追い詰められた蔦屋重三郎（横浜流星）。本屋仲間と向き合っている座敷に、退場したはずの人物が…。

本屋仲間の真ん中に髪が白くなったが、やたらと眼力の強い人物が座っている。ネットも反応し「今、鱗の旦那いなかった？」「鱗の旦那ぁぁ」「再登場きたああああ 白髪おじさんになってんじゃねえかｗ」「蔦重にとって唯一の救いの手になるの？」と話題になっている。

「鱗の旦那」こと鱗形屋孫兵衛（片岡愛之助）。蔦重に本屋稼業を教え、途中対立するも本を作ることでは共鳴し、最後は店をたたんでお抱えの恋川春町（岡山天音）を託して日本橋を去った。

第１９回「鱗の置き土産」（５月１８日）で退場していた。どこかで小さな卸問屋でも営むと言っていた。

愛之助は近年、ＮＨＫ大河に主要キャストで３回出演し、３回とも討死するなどして途中退場。２０１６年「真田丸」では主人公の義父大谷吉継役で、物語の主要な役割を担ったが、関ケ原で散った。２０２０年「麒麟がくる」では今川義元役。才覚、武勇に秀でた人物だったが、桶狭間で散った。

２０２２年「鎌倉殿の１３人」では北条家の兄宗時役で出演。愛すべき人物だったが、第５話、石橋山合戦中に刺客・善児に河原で暗殺された。

一番長かった「真田丸」も９月に退場しており、１０月に大河に現れるのは初とみられる。