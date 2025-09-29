大好きなおじさんと一緒にお散歩に出発したら、ワンコが想像以上に喜んで…？驚くほどハイテンションでお散歩を楽しむ光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破。「かわいいｗ」「見ている方も幸せになる」といった声が寄せられています。

【動画：『大好きなおじさん』と一緒にお散歩した犬→歩いていたら、嬉しくなりすぎて…】

ワンコが大好きなおじさんとお散歩に出発

Instagramアカウント「runa.rikka.border_collie」に投稿されたのは、ボーダーコリーの「ルナ」ちゃんが大好きなおじさんと一緒にお散歩した時の様子です。おじさんにリードを持ってもらって歩き出すと、ルナちゃんのテンションは爆上がり！

ぴょんっと高くジャンプしたかと思うと、一歩前進して再びぴょんっとジャンプ…というように、元気よく飛び跳ねながらお散歩し始めたとか。わかりやすくご機嫌な姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

テンション爆上がりの姿が可愛い！

なんでもルナちゃんはお散歩好きで、日頃からお散歩中にテンションが上がってジャンプし始めることが多いのだとか。

しかしこの時はいつもよりジャンプが高くて回数も多かったため、ルナちゃんのハイテンションな姿を見慣れているママさんも、「めっちゃ飛んでる」と衝撃を受けたそうです。大好きなおじさんと一緒に大好きなお散歩を楽しめることが、よほど嬉しかったのでしょう。

そして5回連続でジャンプを披露した後、おじさんの方をくるっと振り向いたルナちゃん。そのキラキラした笑顔を見て、おじさんも幸せな気持ちになったのではないでしょうか。

この投稿には「めちゃ可愛い」「こんなに見て分かるテンアゲの様子、はじめて見たw」「100メートルハードルの基礎練習ですね」といったコメントが寄せられています。

仲良し姉妹のお散歩

ルナちゃんには、「リッカ」ちゃんという妹犬がいます。一緒にお散歩に行った時には、お顔を寄せ合って同じ場所の匂いをクンクンと嗅いでいたり、わざわざピッタリくっついて歩いていたり…。ママさんが「可愛すぎる！」と悶絶してしまうほど、とにかく2匹は仲良しなんだそう。

これからもルナちゃんは全力でお散歩を楽しむ姿や、リッカちゃんとの仲良しで微笑ましい姿で、人々に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ルナちゃん＆リッカちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「runa.rikka.border_collie」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「runa.rikka.border_collie」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。