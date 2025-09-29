わんちゃんと長く一緒にいると、お互いの気持ちが通じ合うようになっていくのを感じる人も多いことでしょう。そんな以心伝心な光景が「尊いなぁ♡」「これは悶絶ですね」と話題となっています。ママに気持ちを伝えられた嬉しさを全身で表現するわんちゃん姿は、たくさんの人に笑顔を届けることに。投稿は24万再生を突破することとなりました。

【動画：『何かをおねだり』してくる犬→『抱っこ？』と答えた次の瞬間…大正解したあとの『尊すぎる反応』】

ママに『何か』をおねだりするにこちゃん

ある日、Instagramアカウント『フレンチブルドッグにこ』に投稿されたのは、フレンチブルドッグのにこちゃんが、ママに何かを伝えようとしている光景。にこちゃんは、大きな目をママの方へ向けて、何かを訴えるようにジッとママの顔を見つめていたといいます。

いったい、にこちゃんは何を伝えようとしているのか…ママは、それを確かめるためににこちゃんにいろいろと質問をしてみることに。そこで、ママはまず「ごはん？」と聞いてみたそう。しかし、にこちゃんはその質問には首をかしげていたそう。どうやら、にこちゃんが求めているのは別のもののようです。

『お芋？』と聞いてみると…

ごはんではないとなると、次に考えられるのは『おやつ』。そこでママは、にこちゃんが大好きなおやつの「お芋？」と聞いてみたそう。しかし、どうやらこれも違ったようで、にこちゃんは再び首をかしげていたといいます。

お芋ではなかったけれど、ママに『お芋』と言われて、にこちゃんはお芋を食べたい気分になってきたご様子。そんなにこちゃんの反応に笑顔になってしまいます。

そうして、にこちゃんに何度か尋ねてみたママですが、どうやらにこちゃんが求めているのはもっと別のもののようです。そこでママは、にこちゃんが大好きな"あること"ではないかと閃いたのでした。

正解を当ててもらったにこちゃんは…

どうやら、にこちゃんが求めているものは食べ物ではなさそうだと気づいたママ。そこでママが次に尋ねてみたのは、にこちゃんが大好きな『抱っこ』。

そこでママが「抱っこ？」と聞いてみると…どうやら、今度は正解だったご様子。ママが「抱っこ」と言うと、にこちゃんは一瞬立ち止まったあと、「抱っこです！」と嬉しそうに大きく飛び跳ねたそう。

正解を当ててもらった喜びを全身で表現するにこちゃんに、思わずキュンとしてしまいます。

ママに気持ちを伝えられ、思わず飛び上がってしまうにこちゃんの姿には、「抱っこご希望だったんですね」「飛び跳ねるの可愛すぎ」「お芋より抱っこなんて…愛おしい♡」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『フレンチブルドッグにこ』では、そんな無邪気なにこちゃんの日々が綴られていますよ。

にこちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「フレンチブルドッグにこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。