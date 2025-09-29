大正製薬は、ドリンク剤「リポビタン」シリーズ「リポビタンノンカフェ」を、今回パッケージリニューアルし、10月から順次、発売する。

リポビタンノンカフェは、アミノ酸の一種でエネルギー産生に関与しているタウリンや、脂質等の代謝に関与するイノシトール、糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与してエネルギーに変換するのを助けるビタミンB群などを配合し、疲労回復や栄養補給に効果を発揮する。カフェインは配合していないため、日常的にカフェインを多く含む飲料を好む人や、夜寝る前に服用する人、授乳期の人などの「疲労対策はしたいけどカフェインが気になる」という生活者の人々の声に応える商品として2008年から発売している。

今回、カフェインを気にする生活者の人々に、より手に取りやすく感じてもらえるよう、カフェインゼロであることが一目でわかるパッケージデザインへとリニューアルした。今後も多様化する生活者のニーズに応える製品開発を通じて、人々の健康に寄り添っていく考え。

製品特長は、カフェインゼロなので、カフェインを気にする人や授乳期の人にも飲むことができる。カフェイン以外はリポビタンDと同じ有効成分を配合。三大栄養素である糖質・たんぱく質・脂質をエネルギーに変換する働きをサポートする。

［小売価格］180円（税込）

［発売日］10月1日（水）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp