柴犬さんと赤ちゃんの素敵な関係が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で25万回再生を突破し、「依存にならないやり方だね」「信頼感たっぷり」「肝が据わっててすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：転んで大号泣する赤ちゃん→見ていた犬が『心配するかな』と思ったら…予想を裏切る『まさかの反応』】

わんこにお座りをお披露目

YouTubeチャンネル「しばとベビの日記帳」の投稿主さんは、柴犬の『おまめ』ちゃんと、息子の『坊や』ちゃんとの微笑ましい日常を紹介しています。おまめちゃんは、ちょっとシャイだけど優しい柴犬とのこと。

一方、坊やちゃんは、最近ズリ這いがとっても上手になったといいます。おまめちゃんのことを兄と慕う坊やちゃんは、得意気にズリ這いを披露！今回は、最近練習中だというお座りもやってみせました。

赤ちゃんが転んで大号泣！！

しかし、おまめちゃんの反応はちょっぴり薄め。坊やちゃんが一生懸命お座りをしている最中、チラチラと横目で確認するだけで、大きな反応は示さなかったそうです。

おまめちゃんがあまりに驚いてくれなかったためか、坊やちゃんはおまめちゃんに視線を送ってアピール。「お兄ちゃん、見てみて！」とお座りしてみせた、そのとき…。

坊やちゃんは、バランスを崩して顔から倒れてしまいました。

意外な反応にビックリ！？

おまめちゃんは、反射的に少し身を乗り出して心配そうな表情に。しかし、坊やちゃんは撮影者であるパパの顔をチラリ、おまめちゃんをチラリと確認して、意外にも平気そうです。おまめちゃんがパパのことを確認しても、パパはあまり慌てていない様子。

そこでおまめちゃんは、坊やちゃんを静観することに決めたのでした。坊やちゃんが立ち上がるのに手出しをせず、ころんっと横になったといいます。

おまめちゃんの意外な塩対応は、普段の面倒見のいい姿からは誰も想像できなかったとのこと。しかし、ちょっぴり薄情にも見えるリアクションは、「坊やちゃんならひとりで立てる」と信じているからかもしれませんね♪

この投稿には「まさかの反応で微笑ましいです」「温かく見守ってる姿に癒されました」「仲の良い兄妹ですね」などの温かなコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「しばとベビの日記帳」では、おまめちゃんと坊やちゃんの距離が縮まっていく一部始終を紹介しているそうです。クスッと笑えてちょっぴり泣ける投稿を発信しているとのことですので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばとベビの日記帳」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。