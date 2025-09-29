敷島製パン（Pasco）は、「麦のめぐみ」シリーズの新商品として「麦のめぐみ全粒粉入りメロンパン」「麦のめぐみ全粒粉入りパンケーキ はちみつ＆マーガリン2個入」を、10月1日から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。

全粒粉は昨今、洋菓子や子ども向けのおやつなどにも幅広く使用されており、食物繊維を手軽に摂取できるだけでなく、特有の香ばしい味わいが幅広い層に受け入れられている。



「麦のめぐみ 全粒粉入りパンケーキ はちみつ＆マーガリン 2個入」

Pascoのロングセラーである「麦のめぐみ」シリーズは、胚芽やふすま等を含む、小麦とライ麦の粒をまるごと挽いたローマンミール社（1912年にアメリカのワシントン州タコマ市で創業した、ホールグレインのパンやお菓子の原料、シリアルを製造する老舗メーカー）の全粒粉を使用している。普段の朝食や昼食、間食でおいしく手軽に食物繊維を摂ってもらうことができるこのシリーズに、今回メロンパンとパンケーキが仲間入りした。

「麦のめぐみ 全粒粉入りメロンパン」は、小麦とライ麦の粒をまるごと挽いた全粒粉を使用したメロンパン。ふんわりとしたパン生地に、全粒粉入りの香ばしくザクッとした食感のビスケット生地をトッピングした。商品1個当たり、5.3gの食物繊維を含んでいる。

「麦のめぐみ 全粒粉入りパンケーキ はちみつ＆マーガリン 2個入」は、小麦とライ麦の粒をまるごと挽いた全粒粉を使用し、はちみつジャムとマーガリンをはさんだパンケーキ。全粒粉特有の風味にまろやかな甘さのはちみつを合わせることで、香ばしさを活かしながらもバランスの良い味わいに仕上げた。商品1個当たり、2.7gの食物繊維を含んでいる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月1日（水）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp