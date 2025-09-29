成城石井は、「成城石井 バターガレット」を10月2日に、「成城石井 ガトーショコラ」を10月9日に、成城石井225店舗全店および公式オンラインショップ「成城石井.com」で発売する。

「定番の焼き菓子をこだわりの素材と味わいでお届けしたい」という菓子担当バイヤーの思いから商品を開発した。ニュージーランド産グラスフェッドバター（グラスフェッドバターは、季節的要因などにより一部補助飼料を与えることがある）をふんだんに使用した新商品が2品登場する。バターと小麦粉の味わいを存分に楽しめる、“ザクッ”とした食感が特長の「バターガレット」。製品中約24％にクーベルチュールチョコレートを使用し、濃厚な味わいと質感が魅力の「ガトーショコラ」となっている。

成城石井では、「成城石井に行けば新しいおいしさに出会える」という消費者からの期待に応えるべく、消費者の期待の半歩先を行く品揃えを目指して独自性のある商品を取り揃えている。その中でも、同社バイヤーが技術力のあるメーカーと共に作り上げているのが「オリジナル商品」。一般的なプライベートブランド商品（以下、PB商品）が価格訴求を目的にするのに対し、成城石井ではおいしさと品質を追求して商品開発を行っていることから、同社ではPB商品と一線を画して「オリジナル商品」と呼んでいる。



今回新たに発売するオリジナル商品は、「定番の焼き菓子を、こだわりの素材と味わいで届けたい」との思いから開発した焼き菓子2種。フランス・ブルターニュ地方の伝統的な菓子「ガレットブルトンヌ」を元に開発した「バターガレット」と、濃厚な食感とカカオのビターな味わいが特長の「ガトーショコラ」を届ける。自身へのご褒美にも、気軽なお手土産にも。小さな一口から広がる上質な味わいが、毎日の生活を豊かに彩る。

今回開発を担当したバイヤーは、バターの濃厚な味わいを残しつつも、共に使う素材の味もしっかりと感じられる商品を届けたいと考え、商品開発に着手。使用する原材料の中でもニュージーランド産のグラスフェッドバターにこだわり焼き菓子2種を開発した。グラスフェッドバターとは、牧草を主な飼料として広々とした牧草地で自由に育った牛の乳から作られるバターのこと。自然豊かな牧草地で育った牛のミルクは濃厚でありながらすっきりとした風味を持っており、ともに使用する素材のおいしさを引き立てやすい点が特長となっている。「バターガレット」はグラスフェッドバターを製品中に約35％使用することでバターの豊かな香りやコク深さを表現しつつも、フランス産小麦の小麦粉の味わいをしっかりと感じることができ、隠し味に使用しているラム酒や塩で奥行きのある味わいに仕上げた。「ガトーショコラ」は製品中の約24％にクーベルチュールチョコレートを使用しており、グラスフェッドバターの味わいとともにカカオの豊かな香りとビターな味わいが口いっぱいに広がる一品となっている。2商品ともグラスフェッドバターを使用することで、バターの豊かな香りやコク深さを表現しつつも、バター特有の重たさを感じず、最後まで食べ飽きることのない味わいに仕上げている。グラスフェッドバターと素材が織りなす本格的な味わいの逸品を、この機会に是非試してみてほしい考え。

「成城石井 バターガレット」は、ニュージーランド産グラスフェッドバターとフランス産小麦の小麦粉を使用しており、素材の味わいを存分に楽しめるオールバター仕立ての焼き菓子。ニュージーランド産グラスフェッドバターを製品中に約35％使用することで、バターの味わいをしっかり感じつつもバター特有の重たさを感じず、思わずもう一つ手が伸びてしまう味わいに仕上げた。生地におけるバターの含有量が多いため、焼成時にはアルミカップの中でバターが溶け出し揚げ焼きのようになり、“ザクッ”とした食感に。また、しっかりとした小麦を味わえる点が特長のフランス産小麦の小麦粉を使用したほか、隠し味にラム酒と塩を使用している。ラム酒には、豊かな香りが特長のアロマティックなラム酒を使用することで深みのある香りを表現し、商品に奥行きを添えている。塩は、フランスのブルターニュ地方にあるゲランド地区で作られる、繊細でまろやかな味わいが特長の「ゲランドの塩」を使用。フランス産小麦の小麦粉とも相性が良く、まろやかではありつつもバターガレットの味わいを引き締めている。

「成城石井 ガトーショコラ」は、原材料の約24％にクーベルチュールチョコレートを使用しており、カカオの豊かな香りとビターな味わいが口いっぱいに広がる商品。クーベルチュールチョコレートにはカカオ分の異なる2種類を使用し、味わいと価格のバランスを追求した。バターはニュージーランド産グラスフェッドバターを使用することで、バターの濃厚さを感じつつも重たくない味わいになり、口に含んだ際の芳醇なカカオの味わいを引き立つようにしている。さらに、140℃前後でじっくり焼き上げることで水分が飛びすぎないように調整しており、しっとり濃厚な食感を楽しめる。また、焼型にはカカオポットを模した型を使用することで、視覚的にもカカオを表現した。

［小売価格］

成城石井 バターガレット 3個：896円

成城石井 ガトーショコラ 3個：863円

（すべて税込）

［発売日］

成城石井 バターガレット 3個：10月2日（木）

成城石井 ガトーショコラ 3個：10月9日（金）

成城石井＝https://www.seijoishii.co.jp