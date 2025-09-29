スズキ新型「コンパクトSUV」発表！ 今なら「87万円オトク」な“4WD仕様”！ 全長4.3mボディに「ガラスルーフ」など装備が充実！ “メーカー初パワーユニット”搭載の「eビターラ」最高級モデルとは？

4WD×装備充実の最高級モデル

スズキは2025年9月16日に「e-VITARA（eビターラ）」を発表し、2026年1月16日に発売する予定です。

同社初の本格的な電気自動車（BEV）として注目を集めるeビターラには複数のグレードが用意されていますが、そのなかで最も高価なモデルはどのような仕様なのでしょうか。

ツートンカラーの内装にガラスルーフも標準装備！ 最高級モデルの気になる仕様とは？

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”スズキ新型「コンパクトSUV」です！（30枚以上）

eビターラは2024年11月にミラノで初公開され、欧州市場ではすでに受注を開始しています。

インドを生産拠点とし、今後100以上の国と地域に展開される世界戦略車です。

パワートレインにはBEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」を新開発。モーターやインバーター、トランスアクスルを一体化したコンパクトな「eAxle」を搭載しています。

グレードは、バッテリー容量49kWhの「X」と、61kWhを搭載する上級モデル「Z」を設定。

Zは駆動方式に応じて2WDと4WDを展開しており、そのなかで最も高価な仕様が「Z 4WD」です。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベースは2700mmと他のグレードと変わりません。

最低地上高は185mmと高めに設計され、悪路走行にも対応。最小回転半径は5.2mで取り回しにも優れています。

エクステリアは全モデル共通であり、「ハイテク＆アドベンチャー」をコンセプトにした先進性とSUVらしい力強さを融合したデザインとなっています。

足元には18インチガーニッシュ付きアルミホイールを装備し、空力性能とデザイン性、軽量化を兼ね備えています。

ボディカラーは5色展開で、そのうち4色はブラックルーフとの2トーン仕様です。

インテリアでは、前席ドアやセンターコンソール付近に12色から選べるアンビエントライトを装備。

2つのディスプレイを統合配置することで、先進的なコックピット空間を実現しました。

カラーはブラウンとブラックの2種類で、シート素材はレザー調とファブリックのコンビネーションです。

装備内容はグレード間で大きな差がなく、標準仕様が充実している点も特徴です。

インテグレーテッドディスプレイ（メーター・オーディオ・ナビ統合）、電動パーキングブレーキ、前席シートヒーターやステアリングヒーターを標準装備。

Zグレードではさらに、ガラスルーフ、運転席10WAYパワーシート、8スピーカーのプレミアムオーディオ「Infinity」などが加わります。

安全面では、全車に「スズキ セーフティ サポート」を搭載。先進安全機能に加え、全方位モニター用カメラも備え、駐車支援性能を強化しています。

Z 4WDのパワートレインは前後に1基ずつモーターを搭載し、システム最高出力は135kW、最大トルクは307Nm。

電動4WD「ALLGRIP-e」を採用し、路面状況に応じて前後駆動力を自動制御。「オートモード」と「トレイルモード」を備え、悪路からの脱出をサポートします。

駆動用バッテリーには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池を採用。

水冷式により長寿命化を図り、保証は8年または16万kmです。航続距離はWLTCモードで472kmを実現しました。

充電時間は、90kWの急速充電器で約45分、50kWでは約55分と公表されています。

これらの特徴を持つ「eビターラ Z 4WD」の価格（消費税込み）は492万8000円と、エントリーモデルのXグレードと比べると399万3000円であり、その差は93万5000円です。

なお、eビターラは令和6年度補正予算「CEV補助金」（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金）の対象で、全グレードに87万円が交付されます。

これによりZ 4WDの実質価格は405万8000円となります。