JFL昇格をかけた地域CL、出場9チームが確定！残り「3枠」…南葛SCらの次なる戦い“全社”は10月に青森県で開催

28日に最終節が各地で行われた関東サッカーリーグ1部。

首位の福田雅監督率いる東京ユナイテッドFCは、流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎にアウェイで2-1の勝利を収め、見事初優勝を飾った。

2位で最終節を迎えた、風間八宏体制2年目の南葛SCもエリース豊島FCをホームで2-0と破ったものの、勝点1及ばず（得失点差では南葛SCが上）。1部昇格4年目での初優勝は果たせなかった。

これにより、全国9つの地域に分かれて行われている地域リーグの各王者が以下のように決定。JFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）出場を決めている。

北海道：BTOP北海道

東北：コバルトーレ女川

関東：東京ユナイテッドFC

北信越：富山新庄クラブ

東海：岳南Fモスペリオ

関西：アルテリーヴォ和歌山

中国：福山シティFC

四国：FC徳島

九州：ジェイリースFC

地域CLの出場枠は「12」。残り3つとなった出場枠を目指し、地域リーグ優勝を逃した南葛SCなど各地の強豪が挑むのが、10月に今年は青森県で開催される第61回全国社会人サッカー選手権大会だ。

この“全社”は32チームが参加。大会は10月11日（土）から15日（水）にかけて、今年も休養日なしで行われ、ベスト4かつ出場確定済チームを除く3位以内が地域CLの出場権を手にする。

なお、南葛SC（関東2位）は、全社1回戦で北海道十勝スカイアース（北海道2位）、2回戦では守山侍2000（関西5位）とジェイリースFC（九州1位）の勝者と対戦することが決まっている。