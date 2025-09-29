「泣いて泣いて泣いて」丸山桂里奈、“イヤイヤ期がグレードアップする”娘の号泣姿？ を公開「親も成長かなと」
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは9月28日、自身のInstagramを更新。娘が大泣きする？ 姿を披露しました。
【写真】丸山桂里奈の娘の泣く姿
ファンからは、「イライラを我慢できる丸山さん尊敬します」「ファイトー かりなママ」「大きく成長したら、笑い話になるのですかね」「ぷくぷくちゃんもママも大きくなってます」「ぷくぷくちゃん イヤイヤ期真っ只中」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
「ぷくぷくちゃんもママも大きくなってます」丸山さんは「今日は泣いて泣いて泣いて、、、初めてかというくらい泣いて体も痒いし眠いしで、、、」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目の写真は娘のソロショットです。顔は見えませんが、道路で立ちすくみ、上を向いて大泣きしているのでしょうか。「親も成長かなと」「どれがイヤイヤ期なのかてわからないくらいイヤイヤ期がグレードアップする」と、娘の“イヤイヤ期”の大変さと自身の思いを明かしています。
大阪ロケのオフショットも披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している丸山さん。27日の投稿では「大阪前半戦」とつづり、大阪ロケのオフショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
