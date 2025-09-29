パイレーツの牴物瓮檗璽襦Ε好ーンズ投手（２３）の恋人で、５４２万フォロワーを誇る元体操選手、オリビア・ダンさん（２２）の猩憧声命伸瓩注目を集めている。

ダンさんはスキーンズの今季最終登板となった２４日（日本時間２５日）の敵地レッズ戦を観戦。白の長袖Ｔシャツというカジュアルな格好で恋人を応援した。だが、熱が入りすぎて汗をかき、テレビ中継で両脇にできた汗の黄ばみがバッチリと流されてしまい、この画像がＳＮＳで一気に拡散された。

翌日、ダンさんはＴｉｋＴｏｋで野球シーズン終了に関する動画を投稿。このコメント欄であるファンから「あなたはピッツバーグの脇汗担当ね」とからかわれた。するとダンさんは「パイレーツのファンなら、あなたも汗をかくでしょう」と堂々と切り返し、この皮肉なコメントに「いいね」まで押すという粋な対応まで見せた。するとコメント欄は「素晴らしい対応だ」「彼女は完ぺきだね」と、ダンさんを称賛する声で埋め尽くされた。

米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」は今回の出来事を取り上げ「話題になった写真について、ダンは恥じる必要など全くない。汗をかくのは人間の自然な反応であり、特に水曜日のような緊張感の高い状況ではなおさらだ。野球場は普段、ダンが着ているようなエレガントな服装とは異なり、もっとカジュアルな服装が似合う場所でもあった」と解説した。