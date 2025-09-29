夏バテ回復は保湿から！ダメージケアに役立つ「高機能保湿クリーム」まとめ
夏にダメージを受けた肌をそのままにしてない？そこで今回は、今一度見直したい基礎ケアの「高機能保湿クリーム」をご紹介します。保湿を全体に行き届かせることはダメージケアの第一条件！夏の終わりの今こそ、スキンケアを見直してみてはいかが？
まずは基礎ケアを見直してみよう
全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！
肌の夏バテを実感している人こそ、スキンケアを新調してみて。
高機能保湿
Item 【SK-II】スキンパワー リニュー クリーム 50g
独自の研究で見出した成分や最新テクノロジーを搭載したクリームが、ふっくらハリのある肌へ導く。こっくり感があるのにベタつかない使用感も◎。
Item 【オバジX】バイタライズ リフトクリーム 50g
パワフルな保湿効果はもちろん、引き上げるように塗ることでリフトアップしたフォルムのキープもサポート。
