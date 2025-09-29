夏バテ回復は保湿から！ダメージケアに役立つ「高機能保湿クリーム」まとめ

写真拡大 (全4枚)

夏にダメージを受けた肌をそのままにしてない？そこで今回は、今一度見直したい基礎ケアの「高機能保湿クリーム」をご紹介します。保湿を全体に行き届かせることはダメージケアの第一条件！夏の終わりの今こそ、スキンケアを見直してみてはいかが？

まずは基礎ケアを見直してみよう

全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！

肌の夏バテを実感している人こそ、スキンケアを新調してみて。

セットアップ 4,400円／神戸レタス

高機能保湿

Item 【SK-II】スキンパワー リニュー クリーム 50g

独自の研究で見出した成分や最新テクノロジーを搭載したクリームが、ふっくらハリのある肌へ導く。こっくり感があるのにベタつかない使用感も◎。

スキンパワー リニュー クリーム 50g 18,700円（編集部調べ）／SK-II 

Item 【オバジX】バイタライズ リフトクリーム 50g

パワフルな保湿効果はもちろん、引き上げるように塗ることでリフトアップしたフォルムのキープもサポート。

オバジX バイタライズ リフトクリーム 50g 11,000円／ロート製薬 

撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗