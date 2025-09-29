「子どももつらいよ」義実家から家出した娘に、実母が告げた助言｜モラハラ義実家から逃げ出した話【ママリ】

愛する夫と娘と、義実家での完全同居。それは、幸せな家族の始まりのはずだった。しかし、優しい笑顔の裏で向けられる義母の鋭い言葉、そして無関心な夫の態度に、主人公・ありさは少しずつ心を蝕まれていた。そんなありさに、実母が伝えたメッセージとは？『モラハラ義実家から逃げ出した話』をごらんください。

夫はありさの家出を、ただの体調不良だと思っているようだった。娘からパパを奪っていいのかと迷うありさに、母は「ママが笑ってないのは子どももつらいよ」と告げる。その言葉に、ありさは離婚という道が見え始めるのだった。

今後を考え、苦しみ悩む

「体調は大丈夫？無理しないで」



満から送られてきたメッセージを、もう一度読み返す。 たったそれだけの、まるで他人事のようなメッセージ。 私がなぜ家を出たのか、彼は本当はわかっているはずだ。 義両親とギクシャクしている姿も、幾度となく見ているはずだから。



それなのに、彼は見て見ぬふりをしている。 私が抱えている問題は、満にとって、向き合いたくない面倒なことなんだろう。



このまま、味方のいない場所で暮らすのはつらい。 メグのためにも、私があの場所に戻って幸せに生きることは無理だ。 何度も、何度も、離婚という言葉が頭をよぎった。



でも、それでいいのか？ 私の気持ちで、メグからパパを奪っていいのだろうか。 メグは満のことが大好きだ。 満も、メグにはいつも優しくしてくれる。



メグは、何も悪いことをしていないのに、どうしてこんな思いをさせなくちゃいけないんだろう。 私は、メグの顔を見ては、迷って、また苦しくなった。

実母の言葉

「ありさ、ちょっとこっちに来て座りなさい」



母が、リビングのソファーに手を置いて私を呼んだ。 メグは和室の積み木で楽しそうに遊んでいる。



「ママ、見て！メグちゃんの、おしろー！」



メグは満面の笑みで、崩れかけの積み木の城を指差した。 その無邪気な笑顔が、私の心を締め付ける。



「メグちゃん、すごいね！ママも見てごらん？」



母が優しく私に話しかけた。 私は、力なくうなずくしかできなかった。



「ありさ」



母は、私をまっすぐに見つめ、小さな声で語りかけてきた。



「手伝うから、離婚した方がいいんじゃない？ママが笑ってないのは、子どももつらいよ」



その言葉を聞いて、私はハッとした。 実は私の母はシングルマザーだ。私が小学生の頃に離婚した。理由は詳しくは知らされていない。育ち盛りの私を育てきるには苦労もたくさんあったはずなのに、母はいつも、私には笑顔を見せてくれた。



そんな母に言われた「ママが笑ってないのは子どももつらい」という言葉は、私の心の奥底に響いた。

「幸せ」について考える

そういえば、私はしばらく、心から笑えていなかった。メグがどんなにかわいいことをしても、満がどんなに優しい言葉をかけてくれても、心の底からうれしいと思えなかった。



いつも義両親の顔色をうかがい、次は何を言われるんだろうと身構え、常に張り詰めた糸のような状態で生活していた。 気づけば、メグの前でも、ずっと機嫌悪そうにしていたな、と反省した。



そんな姿を、メグに見せていたなんて。 このまま離婚すれば、メグからパパを奪うことになるかもしれない。 でも、こんな状態の私と一緒にいるより、離婚して、私が心から笑って生きる姿を見せる方が、この子にとっての幸せなんじゃないか。



母の言葉に、私はようやく、未来へ向かうべき道が見えた気がした―――。

あとがき：子どもに見せるべき、親の姿

ありさは、娘のために、自分の幸せを犠牲にしようとしていました。しかし、母の「ママが笑ってないのは子どももつらい」という言葉は、ありさに気づきを与えます。子どもにとって、親の幸せな姿を見ることこそが、最大の幸せであると。この話は、ありさが自分自身の幸せと向き合い、親として、一人の女性として、どう生きるべきかを見つめ直すターニングポイントとなりました。

