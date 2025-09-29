幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（28）が、29日までに更新した自身のYouTubeチャンネルで、群馬・前橋市内の1泊10万円のホテルリポートを公開した。

いけちゃんはショート動画で、前橋市にある1泊10万円のホテルを訪問。むき出しの光る配管とホテル中央の吹き抜けが印象的で「そう、ここは建築とアートが完全に一体化したホテル」と説明。泊まった部屋は間接照明で「堂々としたたたずまいのデカいベッド。照明が暗くてなんだかエロい雰囲気」とリポート。最後に「それでも10万円は高いって！」とツッコミを入れていた。長尺の本動画は7月16日にアップしている。

いけちゃんは26日、自身のXで市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したと報じられ謝罪した前橋市の小川晶市長（42）に言及（現在は削除）。サブアカウントで「話題の前橋市の市長、もしかしてだけど...ちょっと私に顔似てる？？？？」とフォロワーに投げかけていた。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。

小川氏の疑惑はニュースサイト「NEWSポストセブン」で報じられ、小川市長は24日に急きょ会見の場を設けた。ホテルに行ったことは認めたが、「公私にわたる相談」をしていたとして、男女関係は否定。26日には市議全員が参加する会合に出席し、「引き続き市民のため力を尽くしたい」と訴え、続投に意欲を示した。