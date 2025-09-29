山下達郎が、約2年ぶりのシングル『オノマトペISLAND／MOVE ON』を11月5日にリリース。あわせて、同作品のアートワークが本日公開となった。

1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、配信中の『ポケモンコンシェルジュ』（Netflix）新エピソードの主題歌。晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーだ。

また、2曲目に収録される「MOVE ON」は、オンエア中のダイハツ工業株式会社の軽乗用車『MOVE（ムーヴ）』のTVCMソング。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下らしいポップソングに仕上がっている。

カップリングとして3曲目に収録される「Santé」（読み：サンテ）は、昨年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリングソング。『Santé』はフランス語で『乾杯』を意味し、グルーブ感溢れるダンサブルな最新型の“タツローナンバー”だ。

本日公開となったフロントカバーには、「オノマトペISLAND」のMVにも使用された山下達郎人形が登場。この人形は『ポケモンコンシェルジュ』本編を制作したドワーフスタジオが、MVのために本人を模して制作したものだが、同シングルのフロントカバーでも『ポケモンコンシェルジュ』の世界観とコラボレーションしたアートワークとなった。

また、バックカバーを手がけたのは、『テルマエ・ロマエ』など手がける、漫画家／文筆家のヤマザキマリ。アルバム『SOFTLY』や、前作『Sync Of Summer』に続き、山下達郎のアートワークを担当した。同アートワークでは、都会のビル群をバックに、男性が階段を駆け上がる姿を描いており、『MOVE ON』のタイトルと呼応するように、前へ進む意思と力強さを感じさせるアートワークとなっている。

また、10月3日の戸田市文化会館公演を皮切りに、12月23日フェスティバルホールまで開催の全国ホールツアー『山下達郎「PERFORMANCE2025」』にて、山下達郎人形が展示される。

さらに、ツアー会場ではシングル『オノマトペISLAND／MOVE ON』の予約会を開催。ツアー会場での本シングルを予約／購入で、『オノマトペISLAND』のアートワークに山下達郎のサインをプリントした特製アートポスターがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）